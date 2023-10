Professores: Pedro Nuno Santos defende recuperação integral 12 dias após ter votado contra

O agora deputado socialista explica sentido de voto para seguir a “indicação” da bancada do PS e antecipa que tenderá a “respeitar as decisões colectivas”.

O antigo ministro das Infra-Estruturas e da Habitação Pedro Nuno Santos defendeu, na passada segunda-feira, a recuperação integral do tempo de serviço em que as carreiras dos professores estiveram congeladas. Uma posição que surgiu 12 dias depois de, a 4 de Outubro, o agora deputado do PS ter votado contra dois projectos de lei e dois projectos de resolução que defendiam isso mesmo. Questionado pelo PÚBLICO, Pedro Nuno explica a diferença entre a opinião que expressou no segundo comentário televisivo na SIC Notícias e a forma como votou antecipando que, “em regra”, seguirá “a indicação de voto da direcção do grupo parlamentar” a que pertence.