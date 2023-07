Sindicatos disponíveis para negociar recuperação do tempo de serviço. Veto de Marcelo foi “acto de coragem”

As esperanças dos professores na não-promulgação pelo Presidente da República do diploma relativo à carreira docente não saíram goradas. Os sindicatos do sector e os representantes dos directores escolares congratulam-se com o veto desta quarta-feira de Marcelo Rebelo de Sousa, que consideram “um acto de coragem”, além de um “reconhecimento” da importância da classe e da “luta” travada ao longo do ano lectivo transacto. Recuperar integralmente o tempo de serviço congelado (seis anos, seis meses e 23 dias) é a principal reivindicação dos professores, que pedem agora a reabertura de negociações sobre esta matéria.

