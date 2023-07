Marcelo chumba diploma da progressão na carreira dos professores

Marcelo Rebelo de Sousa já vinha deixando nas entrelinhas qual poderia ser a sua decisão em relação ao diploma do Governo sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores: a não promulgação. O Presidente da República devolveu ao executivo, sem promulgar, o decreto "que estabelece os termos de implementação dos mecanismos de aceleração de progressão na carreira dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário". Esta decisão do Presidente não se circunscreve à questão dos professores, configura mesmo uma chamada de atenção ao Governo e uma sugestão de mudança de políticas, designadamente na saúde, ao afirmar: "Governar é escolher prioridades. E saúde e educação são e deveriam ser prioridades se quisermos ir muito mais longe como sociedade desenvolvida e justa."

Ainda assim, na nota publicada ao início da tarde desta quarta-feira no site da Presidência da República, o chefe de Estado aponta alguns "aspectos positivos", por sinal "alguns dos quais resultantes de aceitação de sugestões da Presidência da República". Não obstante tais elementos favoráveis, Marcelo justifica este chumbo com a "frustração da esperança dos professores ao encerrar definitivamente o processo".

Em Junho, o Presidente já avisava que poderia vir a chumbar o decreto do executivo socialista, em concreto devido à sua preocupação em ser encontrada uma solução que não frustrasse as expectativas dos docentes: "Para mim é muito importante, porque se for uma solução equilibrada, eu não tenho dificuldade em promulgá-la. Se é uma solução que não é equilibrada, eu tenho de devolver o diploma ao Governo." E em Março, em entrevista ao PÚBLICO e à RTP, Marcelo defendia que “tem de haver acordo para recuperação faseada do tempo de serviço dos professores”.

Na nota desta quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa volta ainda a sinalizar a diferença de regimes que a proposta feita pelo Governo significaria tendo em contas as soluções adoptadas na Madeira e nos Açores, sublinhando que o decreto governamental criaria "uma disparidade de tratamento entre o Continente e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira".

Esta não promulgação surge numa altura em que o Presidente tem intensificando o tom crítico relativamente às opções do Governo nas suas notas de promulgação, uma atitude visível desde que, em Maio, se abriu uma frente institucional com o primeiro-ministro após este ter recusado a demissão do ministro das Infra-Estruturas, João Galamba. E o tema da educação tem sido propício a esses recados.

Em 17 de Julho, o Presidente promulgou o novo modelo de exames no secundário não sem lamentar a "opção política" na base da decisão, desde logo a redução do número de exames nacionais obrigatórios para concluir o ensino secundário.

E em Maio, promulgou o novo regime de recrutamento e gestão de professores, apesar de ter enviado à Presidência do Conselho de Ministros duas propostas “sobre a vinculação dos professores, no sentido de a tornar mais estável, sem, com isso, introduzir desigualdades adicionais às já existentes”, e de as mesmas não terem sido consideradas, acabando por justificar a decisão por não haver "tempo para vinculação extraordinária” dos professores e evitar “adiar as expectativas de cerca de oito mil professores” quanto à respectiva entrada no quadro.

Chumbo em oito pontos

O chefe de Estado elenca oito pontos para justificar a devolução do decreto ao Governo. No primeiro, salienta que para lá de "várias outras justas reclamações dos professores – como as parcialmente satisfeitas em anterior decreto-lei" –, para concluir que há uma "que era e é central no reconhecimento do seu papel cimeiro na sociedade portuguesa – a da recuperação do tempo de serviço suspenso, sacrificado pelas crises económicas vividas ao logo de muitos anos e muitos governos".