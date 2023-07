Pedro Nuno Santos regressa à vida política ao assumir lugar de deputado

Pouco mais de duas semanas após a sua audição na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP e no dia em que é entregue o relatório sobre os trabalhos da CPI, o ex-ministro Pedro Nuno Santos regressa à vida política ao tomar o seu lugar de deputado no Parlamento. Ainda não foi acertado com o líder da bancada socialista se Pedro Nuno Santos vai integrar alguma das 14 comissões parlamentares neste momento ou se só o fará em Setembro, já na próxima sessão legislativa, apurou o PÚBLICO junto de fonte da direcção do grupo parlamentar.

