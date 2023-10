Best Tourism Villages: Ericeira, Manteigas, Sortelha e Madalena premiadas pela Organização Mundial de Turismo

Entram quatro estrelas portuguesas para lista de ouro da Organização Mundial do Turismo: da Aldeia História de Sortelha à balnear Ericeira, da Manteigas da serra da Estrela à vila da Madalena no Pico.

A Organização Mundial do Turismo acaba de confirmar as novas entradas para a sua lista "Best Tourism Villages", um selo de qualidade que distingue os "melhores destinos rurais, a nível mundial".

Em grande destaque nas entradas portuguesas este ano, mais uma Aldeia Histórica, desta feita Sortelha, no concelho do Sabugal, distrito da Guarda. "Pela terceira vez consecutiva, uma das 12 Aldeias Históricas de Portugal é distinguida com o prémio 'Melhor Aldeia Turística', da Organização Mundial de Turismo", destaca a rede - no ano passado, o selo recaiu sobre Castelo Novo; em 2021 foi para Castelo Rodrigo (mesmo ano em que a Cumeada, em Reguengos de Monsaraz também conquistou a distinção).

Mas além da "viagem no tempo" que é a Sortelha, "uma das mais belas e antigas vilas portuguesas", há mais Portugal nesta que é a terceira edição da lista da OMT, anunciada agora, a tempo da reunião anual da organização, que decorre em Samarcanda, Uzbequistão, esta semana (16-20 Outubro).

Também com direito a usar o selo "Best Tourism Village" estão a Ericeira, no concelho de Mafra, a vila de Madalena, na ilha do Pico, e Manteigas, vila e município da serra da Estrela, no distrito da Guarda.

Foto O Moínho do Frade, Um dos ícones do Pico, Vila da Madalena Miguel Madeira

Para o município de Manteigas, "um prémio que valoriza a inimitável experiência de imersão na natureza mais pura, no coração da serra da Estrela". Destacando a "qualidade da oferta turística" local, lembra-se a "renovada indústria dos lanifícios". E, claro, "a sua comunidade local que tão bem sabe receber".

"O contributo significativo de quem vive, trabalha e visita a Ericeira", destaca Helder Silva, presidente do município de Mafra, de que faz parte a freguesia. "O contributo colectivo foi reconhecido", e agora, salienta, o caminho é "o reconhecimento internacional" para este novo "orgulho", no "caminho da sustentabilidade", afiança.

“O Pico está na moda!", resume, por seu lado, a vice-presidente da Câmara Municipal da Madalena. "Afirmando-se como uma referência no turismo sustentável em todo o país, a Ilha Montanha tem vindo a ganhar uma grande visibilidade", prossegue, salientando que a distinção é "testemunho dessa notoriedade" e do "árduo trabalho" do município, instituições e empresários "em prol da valorização turística" da vila.

Foto Ericeira, em vista de drone Nuno Ferreira Santos

Para os lados do Sabugal, o prémio para Sortelha é também visto como "reconhecimento de muitos anos de valorização dos recursos fundadores da Rede Aldeias Históricas de Portugal, uma das mais relevantes da nossa região e do país". O presidente do município, Vítor Proença, enaltecendo a "inigualável beleza" da aldeia, e também a aposta na "mobilidade e acessibilidade", acredita que dará "um novo impulso na atracção turística" de Sortelha, da rede das Aldeias Históricas e da região". E, defende, chamará mais "investimento privado" para Sortelha.

"Promover o papel transformador do turismo"

"As quatro vilas portuguesas vencedoras são exemplos de como o turismo pode ser um motor de desenvolvimento local, contribuindo para a conservação do património natural e cultural, a melhoria da qualidade de vida das populações e a promoção da inclusão social", lê-se em documento divulgado pelo Governo português.

O prémio é "atribuído a destinos rurais que se destacam pela sua qualidade ambiental, cultural e patrimonial, bem como pela sua capacidade de promover o turismo de forma sustentável". O princípio, para a OMT, é precisamente "promover o papel transformador do turismo nestes territórios através de estratégias de sustentabilidade alinhadas com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas". O selo é decidido mediante a análise de indicadores que cumpram os critérios estabelecidos nestes objectivos.

Foto Uma outra atracção de Manteigas, "coração da Serra da Estrela", o Vale Glaciar do Zêzere teresa pacheco miranda

"Dar visibilidade às regiões, aumentando o seu potencial turístico", é também uma premissa da iniciativa. Isto, "enquanto as envolve numa plataforma de partilha de boas práticas e experiências a nível internacional".

"É um reconhecimento internacional à sustentabilidade e autenticidade do turismo português, que importa continuar a assegurar e a valorizar", postulou Nuno Fazenda, secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, citado em comunicado - o responsável representa o Governo português no encontro de Samarcanda.

Aldeias Históricas em alta

Sortelha manteve "a sua fisionomia urbana e arquitectónica inalterada desde o renascimento até aos nossos dias", destacam as Aldeias Históricas. "A visita pelas ruas e vielas do aglomerado, enclausuradas por um anel defensivo e vigiadas por um sobranceiro castelo do século XIII, possibilita ao forasteiro recuar aos séculos passados, por entre as sepulturas medievais, junto ao pelourinho manuelino ou defronte à igreja renascentista".

Foto Sortelha, Aldeia Histórica de Portugal nelson garrido

O reconhecimento pela OMT "demonstra mais uma vez o mérito do trabalho desenvolvido pela Aldeias Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento Turístico e pelos diversos agentes no território", destaca o presidente da rede, Carlos Ascensão. A rede destas 12 aldeias foi "o primeiro destino a nível nacional a criar o “Manifesto do Turista Responsável”, lembrando aos seus visitantes a importância do respeito pela natureza", realça-se em comunicado.

Best Tourism Villages 2023

Candidataram-se 260 locais e a OMT deu o aval a 54. Além dos que foram oficializados na lista de 2023, foram também escolhidas 20 aldeias e vilas para o chamado "Upgrade Programme", uma preparação para cumprir todos os requisitos e passar ao nível seguinte. Entre elas, Vila de Frades, no concelho alentejano da Vidigueira. "O turismo pode ser uma força poderosa para a inclusão, capacitando as comunidades locais e distribuindo benefícios pelas regiões", disse a propósito o Secretário-Geral da OMT, Zurab Pololikashvili. A iniciativa "reconhece as aldeias que aproveitaram o turismo como um catalisador para o seu desenvolvimento e bem-estar", reforça.

Foto Vila de Frades, VIdigueira, de olho no futuro: Aqui uma visão a partir do Centro de Arte Quetzal da Quinta de quetzal Enric Vives-Rubio