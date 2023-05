Manteigas celebra lã da serra da Estrela com uma semana de inovação aberta ao público

Durante uma semana, a lã vai ser o centro das atenções na vila de Manteigas, serra da Estrela. Começa neste sábado a primeira edição da Lãnd - Wool Innovation Week, uma porta aberta ao público para visitar fábricas, ver exposições e participar em workshops. O objectivo é (re)conhecer a importância desta matéria-prima enquanto “recurso endógeno e sustentável” da região.

A abertura de candidaturas para as residências criativas foi o primeiro passo para anunciar o evento, durante o qual designers e outros criativos vão ter a oportunidade de mostrar a sua originalidade. “Os residentes vão ter uma semana de trabalho. Quando apresentaram a sua candidatura já tiveram de explicar o seu projecto, o que iam fazer na residência artística”, explicou ao PÚBLICO Célia Gonçalves, secretária executiva da Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha. Os resultados vão ser expostos no último dia do evento.

O evento arranca com um fim-de-semana repleto de actividades, incluindo visitas ao pasto, à Burel Factory e ao Museu da Universidade da Beira Interior, em que “pastores, tosquiadores, tecelãs, artesãos e muitas outras pessoas da comunidade local vão partilhar as suas histórias”, pode ler-se no site oficial.

Ao longo dos dias, os participantes podem assistir às Lãnd talks, promovidas por profissionais que vão partilhar a sua experiência e a sua história, como é o caso da designer Susana António, responsável do projecto A Avó veio trabalhar. A artista esteve durante algumas semanas “com as comunidades a construir peças utilizando recursos que não são utilizados”. Por exemplo, mangas de lã com frases relacionadas com a “identidade da vila” ou bandeirolas feitas em burel, tecido artesanal típico da serra da Estrela.

A arte urbana não passa despercebida no programa. Na ponte da Rua de Santa Maria, os curiosos podem conhecer o trabalho de Pantónio. Esta actividade resulta de uma “parceria que a Lãnd – Wool Innovation Week tem com o Wool festival”, esclarece Célia Gonçalves.

Os workshops são dirigidos a pessoas de todas as idades, incluindo crianças. Desta forma, todos têm “oportunidade para contactar com várias formas de trabalhar a lã”, pode ler-se ainda em nota de imprensa.

Já nos outros dias da semana em que não estão planeadas actividades, os interessados podem visitar a exposição colectiva que inclui trabalhos de artistas como Aheneah, Carolina Batalha, Sandra Pinho, Rosa Pomar e Rui Tomás, ou o projecto Queijeiras e A Avó veio trabalhar. Peças da Burel Factory e o património industrial da Ecolã são igualmente propostas para conhecer nestes dias.

Outro dos destaques desta primeira edição é o Lãnd Design Award 2023, um concurso destinado a estudantes de design nacionais e internacionais e a profissionais dessa área ou outras áreas criativas, em parceria com o Crédito Agrícola. As inscrições terminam no dia 30 de Maio, e a organização “espera ter muitos candidatos”. “Ficamos muito contentes que o público nos tenha feito o contacto”, revela Célia Gonçalves. Existem três categorias: uma direccionada aos estudantes, com um prémio de 1000 euros e estágio remunerado na Burel Factory ou Ecolã; para profissionais, com um prémio no valor de 2500 euros e residência criativa de cinco dias na Ecolã e/ou Burel Factory; e, ainda, um galardão dedicado à sustentabilidade, com 2000 euros de prémio e residência criativa de cinco dias na Burel Factory.

A Lãnd Wool Innovation Week resulta de uma parceria do município de Manteigas e da Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha.

