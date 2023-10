EDP Renováveis duplica capacidade solar na Ásia-Pacífico

A EDP Renováveis (EDPR) conseguiu duplicar no último ano e meio a capacidade de produção de energia solar na região da Ásia-Pacífico, onde iniciou as operações em Fevereiro de 2022, com a aquisição da empresa Sunseap, de Singapura, que lhe deu acesso a projectos em países como Vietname, Japão, China e Camboja.

Dos 480 megawatt-pico (MWp) instalados quando adquiriu a Sunseap, por 600 milhões de euros, a EDPR já ultrapassou um gigawatt (GW) de potência, que se reparte por “510 MW (50%) no Vietname, 335 MW (33%) em Singapura, 100 MW (10%) na China e 75 MW (7%) nos restantes mercados emergentes, incluindo Japão, Taiwan e Malásia”.

“Continuamos a ver novas oportunidades de investimento atractivas e temos um objectivo de chegar a 2,4 GW de capacidade instalada renovável nesta região até 2026”, afirmou o presidente da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, em comunicado.

Do actual um GW, “47% dizem respeito a parques solares em grande escala e 53% a projectos de energia solar descentralizada, instalados em edifícios de empresas ou em prédios residenciais”, explica a empresa. A EDP destaca que a “energia solar descentralizada é um dos segmentos de crescimento mais rápido na Ásia-Pacífico”, prevendo-se que as metas mais ambiciosas de descarbonização naquela região permitam “que a capacidade instalada triplique até 2026”.

Em Março, a empresa classificou a Ásia-Pacífico como uma das suas “plataformas regionais”, a par da Europa, América do Norte e América do Sul (em particular o Brasil). Dos 25 mil milhões de euros que a EDP prevê investir no seu plano estratégico até 2026, cerca de 7% do valor destina-se aos mercados asiáticos, para desenvolver cerca de 300 MW/ano, em projectos de larga escala e de geração solar distribuída.

A EDPR tem cerca de 15 GW de capacidade renovável instalada em 28 países e os mercados asiáticos representam, por enquanto, apenas 5% do lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) da empresa.

Segundo o relatório de resultados do primeiro semestre, a América do Norte (com destaque para os Estados Unidos) pesa 48% no EBITDA da EDPR, a Europa, 39%, e a América do Sul, 7%.

A tecnologia eólica representa 85% do total de capacidade instalada da empresa, seguindo-se o solar centralizado (9%), o solar distribuído (4%) e a eólica no mar (2%).