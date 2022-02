EDP Renováveis anuncia compra da asiática Sunseap por 600 milhões

Segundo anunciou a EDPR, trata-se da “maior companhia de solar distribuído e uma das top 4 companhias de energia solar no Sudeste Asiático”.

A EDP Renováveis (EDPR) anunciou esta quinta-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), ter completado a aquisição de uma participação de 91% na Sunseap Group, por 600 milhões de euros.

A empresa agora adquirida, avançou a EDPR, é “a maior companhia de solar distribuído e uma das top 4 companhias de energia solar no Sudeste Asiático”.

No seu texto, a eléctrica detalhou que esta aquisição permite-lhe estabelecer uma carteira para a região Ásia-Pacífico (APAC) “com cerca de 10 GW de projectos solares, dos quais 563 MW em operação ou em construção”, e contar com “uma equipa experiente com mais de 600 funcionários dispersos por nove mercados, proporcionando uma plataforma de crescimento na região”.

O comunicado colocado no sítio da CMVM permite também saber que a EDPR planeia investir cerca de 6,5 mil milhões de euros na APAC até 2030, “obtendo acesso a mercados com crescimento em renováveis de mais de 120 GW/ano, representando aproximadamente 55% do crescimento global esperado (2020-2030)”.

Este negócio tinha sido comentado no passado dia 17, quando o presidente da eléctrica, Miguel Stilwell d’Andrade, apresentou os resultados em 2021.

Na altura, a conclusão do negócio estava dependente de autorizações do Vietname, um dos países onde a Sunseap tem presença.