EDP reforça relação com a Ásia, mas “mantém compromisso” com o Brasil

A EDP vai continuar a ter a China Three Gorges (CTG) como principal accionista, com um quinto do capital, mas pretende aprofundar a relação com o Estado de Singapura que passará a ser um accionista importante do grupo e da EDP Renováveis, num momento em que o sudeste asiático se transforma numa das “plataformas regionais” do grupo.

A EDP anunciou esta madrugada dois aumentos de capital, um de mil milhões de euros da EDP, que permitirá financiar uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a EDP Brasil, em que parte será subscrita pelo fundo soberano singapurense GIC, e outro de mil milhões de euros na EDP Renováveis, que será integralmente subscrito por este fundo, que passará a ser o segundo maior accionista da empresa de energias limpas (ficando a EDP Renováveis com cerca de 70%).

Ao nível da holding, isto irá determinar mudanças numa estrutura accionista liderada pela China Three Gorges (CTG), que tem 21,08% do capital, e onde também se destacam a Blackrock (9,37%), a família espanhola Masaveu (7,20%) e o fundo de pensões do Canadá (5,99%).

A EDP já tem o compromisso da CTG, do GIC, e da ADIA (o fundo soberano de Abu Dhabi) de injectarem um “montante agregado de até 600 milhões de euros” no seu capital e, segundo Miguel Stilwell, o objectivo dos chineses será o de manter a sua posição, tomando cerca de 300 milhões de euros do aumento.

A GIC deverá subscrever 200 milhões de euros e a ADIA irá investir entre 100 a 150 milhões de euros, disse o gestor na conferência de imprensa realizada esta quinta-feira, em Londres. Em 2020, a Mubadala, outro fundo estatal de Abu Dhabi, havia deixado de ser accionista de referência da EDP.

Miguel Stilwell de Andrade sublinhou que “a força da EDP” está na sua “base accionista diversificada, com accionistas de todo o mundo” e explicou que o fundo soberano singapurense já tem acções da EDP entre os seus investimentos, mas não está nos radares, porque não é um investidor relevante (com dois por cento ou mais do capital).

Os aumentos de capital, anunciados na madrugada desta quinta-feira, permitirão financiar parte do plano de crescimento da EDP para os próximos cinco anos e consolidar uma posição numa zona do continente asiático considerada estratégica e de “baixo risco” pelo grupo liderado por Miguel Stilwell de Andrade.

A EDP passou a considerar como "plataformas regionais" a Europa, a América do Norte, a América do Sul (em particular o Brasil) e a área do sudeste asiático, onde a compra da Sunseap, por 600 milhões de euros, deu acesso a projectos em países como Vietname, Japão, China e Camboja.

“Todas são altamente atractivas neste momento, embora tenham dinâmicas diferentes”, afirmou o presidente da EDP na apresentação do plano de negócios até 2026, que prevê um investimento total de 26 mil milhões de euros, na sua maioria através da EDP Renováveis.

Deste bolo, 40% do investimento será canalizado para a Europa – cabendo a Portugal algo como três mil milhões de euros – e outros 40% terão como destino os Estados Unidos. Outros 15% destinam-se à América do Sul e os remanescentes 5% irão para os mercados asiáticos.

Já em termos de tecnologias, a EDP irá investir 40% em eólica offshore, 5% em eólica convencional, 40% em solar de larga dimensão, 12% em solar distribuído e apenas 3% em projectos de hidrogénio.

“Temos uma carteira de activos fantástica”, em áreas que correspondem a 80% do crescimento previsto de renováveis no futuro, sublinhou Miguel Stilwell de Andrade, dizendo que a empresa não precisa de ir para mais geografias, antes precisa de “ir mais fundo” e “consolidar” naquelas em que está presente.

No caso do Brasil, Miguel Stilwell, diz que comprar 100% do capital e tirar a empresa de bolsa não belisca em nada o compromisso que a EDP tem com aquele país. “Tem mais a ver com uma mudança de mix [dos activos]”, adiantou o gestor, recordando que a empresa vendeu uma hídrica no ano passado e está neste momento a vender uma central a carvão.

O potencial de crescimento do mercado brasileiro está nas redes de transporte eléctrico, no solar e na eólica, e é nessas áreas que a empresa pretende investir, disse.

Quanto ao sudeste asiático, partindo da Sunseap, que tem essencialmente investimentos em produção solar distribuída, Miguel Stilwell diz que a EDP quer “pôr a Sunseap em esteróides e acelerar o crescimento” em projectos de solar de larga escala em mercados como o Vietname e a China.

O presidente da EDP considera que quer a Europa, quer os Estados Unidos vão continuar a apostar no desenvolvimento das energias renováveis, muito por questões políticas de descarbonização e independência energética, embora os dois mercados tenham desafios diferentes pela frente.

Na Europa são as questões de licenciamento que o gestor diz que deverão começar “a correr melhor” com a nova legislação europeia, e, nos Estados Unidos, as dificuldades estão nas cadeias de abastecimento, especialmente no solar.