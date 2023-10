Lisboa, cidade musa de fotógrafos e de alguns filmes

Será obra do acaso, mas nestes dias coincidiram nas notícias dois projectos relacionados com visões de Lisboa. Um é a escolha, pela Zero em Comportamento, de Lisboa, Cidade Triste e Alegre, de João Trabulo, como Filme do Mês de Outubro, com várias exibições na cidade. Outro, é o anúncio público do livro Lisboa Entre os Tempos, onde a fotógrafa Andreia Costa justapôs imagens actuais da capital a outras tiradas pelo fotógrafo Horácio Novais (que esteve em actividade entre 1930 e 1998), tentando através delas mostrar como a cidade foi mudando no espaço de um século. O lançamento do livro será apenas no dia 5 de Dezembro. Quanto ao filme de Trabulo, foi buscar o título ao celebradíssimo livro que os arquitectos Victor Palla e Manuel Costa lançaram em 1953, inicialmente posto a circular em fascículos, e que em 2018 foi objecto de uma grande exposição. O filme, um novo olhar sobre essa Lisboa, Cidade Triste e Alegre dos anos 50, apresentado terça-feira no City Alvalade, pode ser visto ainda nos dias 20 (Auditório Biblioteca Orlando Ribeiro, Telheiras, 21h), 27 (Biblioteca de Marvila, 21h, seguido de conversa com o realizador e o fotógrafo João Soudo) e 28 (Biblioteca de Alcântara, 18h).

