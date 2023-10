Polícia britânica acusa ativista climática Greta Thunberg de crime de desobediência

A activista climática Greta Thunberg foi acusada pela polícia britânica na quarta-feira, depois de ela e outros terem sido detidos num protesto à porta de um hotel londrino onde decorria uma conferência sobre petróleo e gás. Não é a única: 25 outros indivíduos foram também acusados em relação ao protesto de terça-feira, acrescentou a polícia.

Thunberg e os restantes activistas foram acusados de um crime de desobediência a ordem de dispersão de reunião pública por não ter cumprido as instruções que a polícia disse terem sido impostas para evitar "graves perturbações à comunidade, ao hotel e aos hóspedes". Foi libertada sob fiança e deverá comparecer em tribunal a 15 de Novembro.

Greta Thunberg, que se tornou o rosto de jovens activistas do clima em todo o mundo depois de faltar às aulas às sextas-feiras para fazer protestos semanais em frente ao parlamento sueco em 2018, foi este ano detida pela polícia ou retirada de protestos na Suécia, Noruega e Alemanha. A jovem já tinha sido condenada antes.

Em Julho, Greta Thunberg foi considerada culpada de ter desobedecido a uma ordem da polícia para abandonar uma manifestação climática na cidade de Malmo, no sul da Suécia, a 19 de Junho, e foi condenada ao pagamento de uma multa.

Thunberg admitiu ter participado no protesto e ter desobedecido à ordem da polícia, mas declarou-se inocente e disse que estava a agir por necessidade. "As minhas acções são justificáveis", disse Thunberg ao tribunal, segundo o jornal Sydsvenskan. "Acredito que estamos numa situação de emergência que ameaça a vida, a saúde e a propriedade. Inúmeras pessoas e comunidades estão em risco, tanto a curto como a longo prazo." Desconhece-se, no entanto, o valor da coima que foi condenada a pagar sabendo-se apenas que seria aplicada com base nos rendimentos declarados por Thunberg.

Foto Parte do protesto climático desta terça-feira em Londres ANDY RAIN/EPA

Imagens de vídeo divulgadas no dia do protesto, terça-feira, mostram Greta Thunberg, com um crachá com a frase Oily Money Out [Fora com o Dinheiro do Petróleo, numa tradução literal], calmamente de pé enquanto dois polícias falam com ela. Fotografias após esta abordagem mostram já a activista a ser colocada na parte de trás de uma carrinha da polícia.

Greta Thunberg protestava à porta do Hotel Intercontinental, no centro de Londres, onde se realizava o Energy Intelligence Forum, um encontro de líderes da indústria do petróleo e do gás.

Durante o protesto, Greta Thunberg afirmou: "O mundo está a afogar-se em combustíveis fósseis. As pessoas em todo o mundo estão a sofrer e a morrer devido às consequências da crise climática causada por estas indústrias."

Segundo a organização ambientalista Greenpeace, centenas de manifestantes estiveram envolvidos no protesto, impedindo a entrada dos delegados no local. Dois dos activistas desta organização escalaram o edifício e desfraldaram uma faixa gigante sobre a entrada, onde se lia "Make Big Oil Pay" (Façam as grandes indústrias de petróleo pagar, numa tradução livre).

No interior do Hotel Intercontinental, dois dos oradores (o director-executivo da Gunvor, Torbjörn Törnqvist, e o director da Trafigura, Ben Luckock) faltaram ao evento depois de os manifestantes climáticos terem bloqueado a entrada, segundo uma testemunha da Reuters.