Greta Thunberg detida pela polícia em Londres

A activista climática Greta Thunberg foi detida pela polícia em Londres nesta terça-feira, segundo uma testemunha da Reuters, depois de ter protestado com outros activistas à porta de uma conferência sobre petróleo e gás no Reino Unido, impedindo a presença de alguns delegados.

Greta Thunberg, que se tornou o rosto de jovens activistas do clima em todo o mundo depois de faltar às aulas às sextas-feiras para fazer protestos semanais em frente ao parlamento sueco em 2018, foi este ano detida pela polícia ou retirada de protestos na Suécia, Noruega e Alemanha.

As imagens recolhidas em vídeo mostram Thunberg, que usava um crachá com o slogan “Oily Money Out” (fora com o dinheiro do petróleo, numa tradução livre), a manter-se de pé de forma calma, enquanto dois polícias falam com ela. Um deles segurava-lhe o braço. Há fotografias que mostram a activista a ser revistada e posta na parte de trás de uma carrinha da polícia.

Foto A activista sueca Greta Thunberg a ser detida num protesto climático em Londres, no Reino Unido CLODAGH KILCOYNE/REUTERS

Thunberg protestava à porta do Intercontinental Hotel, em Mayfair, onde o Energy Intelligence Forum estava a organizar uma reunião de líderes da indústria do petróleo e do gás. Ela e dezenas de outras pessoas entrelaçaram os braços, bloqueando as entradas. A polícia avisou os manifestantes antes de avançar para os deter.

As pessoas em todo o mundo estão a sofrer e a morrer devido às consequências da crise climática causada por estas indústrias [fósseis] Greta Thunberg

Contactada pela Reuters, a Polícia Metropolitana de Londres não prestou imediatamente declarações sobre Thunberg, mas publicou na plataforma X que tinha efectuado 20 detenções relacionadas com os manifestantes no exterior do hotel.

Foto Parte do protesto climático desta terça-feira em Londres Andy Rain/EPA

Durante o protesto, Greta Thunberg afirmou: "O mundo está a afogar-se em combustíveis fósseis. As pessoas em todo o mundo estão a sofrer e a morrer devido às consequências da crise climática causada por estas indústrias."

Segundo a organização ambientalista Greenpeace, centenas de manifestantes estiveram envolvidos no protesto, impedindo a entrada dos delegados no local. Segundo a Greenpeace, dois dos seus activistas escalaram o edifício e desfraldaram uma faixa gigante sobre a entrada, onde se lia "Make Big Oil Pay" (Façam as grandes indústrias de petróleo pagar, numa tradução livre). No interior do Hotel Intercontinental, dois dos oradores (o director-executivo da Gunvor, Torbjörn Törnqvist, e o director da Trafigura, Ben Luckock) faltaram ao evento depois de os manifestantes climáticos terem bloqueado a entrada, segundo uma testemunha da Reuters.