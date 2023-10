Costa recomeça debates quinzenais com provável primeiro round sobre Orçamento

Três anos depois do fim dos debates quinzenais, o Parlamento retoma, esta quarta-feira, o modelo de debate em que o primeiro-ministro é interpelado pelos deputados a cada quinzena (e não a cada dois meses). É um escrutínio mais apertado a um Governo com maioria absoluta numa fase em que o Presidente da República prometeu estar igualmente mais vigilante. No regresso deste formato, que a oposição insistiu que fosse já neste mês de Outubro, o debate arrisca ser uma espécie de primeiro round da discussão do Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024), que já está marcada para os próximos dias 30 e 31.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt