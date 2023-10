Ucrânia usou mísseis de longo alcance ATACMS contra territórios ocupados por Moscovo

As forças ucranianas usaram mísseis de longo alcance ATACMS (Sistemas Mísseis Tácticos do Exército ou Army Tactical Missile Systems, em inglês), fornecidos pelos Estados Unidos, pela primeira vez, provocando grandes danos em dois aeródromos de áreas ocupadas pela Rússia. O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse, esta terça-feira, que as armas tinham "provado o seu valor".

O exército ucraniano emitiu relatórios ao longo de terça-feira sobre os ataques de alta precisão bem-sucedidos em aeródromos perto de Lugansk, no Leste da Ucrânia e em Berdiansk, no Sul, no mar de Azov, ambos sob controlo russo.

"Hoje, deixo um agradecimento especial aos Estados Unidos. Os nossos acordos com o Presidente Biden estão a ser postos em prática, com muita precisão – os ATACMS "provaram o seu valor", disse Zelensky, num vídeo divulgado na noite de terça-feira.

A Ucrânia já tinha pedido, várias vezes, à administração norte-americana mísseis ATACMS. Kiev prometeu não utilizá-los dentro de território russo, mas disseram que as armas podiam alterar o curso da guerra que já dura há 20 meses.

Utilizar estas armas permitira às forças ucranianas atingir linhas de fornecimento que estavam antes fora de alcance, bases da força aérea e redes ferroviárias usadas pela Rússia em territórios ocupados, disseram responsáveis.

As Forças Especiais Ucranianas, sem mencionarem inicialmente os ATACMS, disseram que nove helicópteros, um lança-mísseis de defesa aérea e outros equipamentos tinham sido destruídos, e que tinham provocado grandes perdas nas forças russas.

Decisão dos EUA vai trazer "consequências sérias", diz embaixador russo

A decisão de Washington de enviar os mísseis de longo alcance para a Ucrânia consistiu num erro grave que vai ter consequências sérias, disse Anatoly Antonov, embaixador da Rússia nos Estados Unidos, esta terça-feira, depois de Kiev confirmar que tinha usado as armas pela primeira vez.

"As consequências deste passo, que foi deliberadamente escondido do público, vão ser da natureza mais séria", disse o embaixador no Telegram.

O Kremlin já disse que o envio de mísseis ATACMS e tanques Abrams para a Ucrânia não seria suficiente para alterar a situação no campo de batalha. "Washington está, constantemente, a perseguir uma política de restringir as relações bilaterais", disse Antonov. "Os Estados Unidos continuam tentar provocar um conflito directo entre NATO e Rússia."

Tradução: Fernando Costa