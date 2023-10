Preços do petróleo disparam com receios de disrupções da oferta

Os receios em torno do agravamento da guerra no Médio Oriente está a marcar o comportamento dos investidores. O petróleo está a subir mais de 2,5% nos mercados internacionais e o ouro também encarece.

Os preços do petróleo estão a aumentar de forma significativa nos mercados internacionais, ao mesmo tempo que o ouro, historicamente um activo de refúgio, também está a valorizar, numa altura em que o comportamento dos investidores está a ser marcado pelos receios de um alargamento da guerra no Médio Oriente.

Os movimentos nos mercados financeiros registam-se depois de, na noite de terça-feira, o Hospital Árabe Al-Ahli, em Gaza, ter sido bombardeado, provocando centenas de mortos. O ataque, que está a gerar uma onda de protestos no Médio Oriente e por todo o mundo, não foi reivindicado por nenhuma das partes.

Por esta altura, os líderes ocidentais vão encetando esforços diplomáticos. Nesta quarta-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aterrou em Telavive, em Israel, onde irá encontrar-se com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, James Cleverly, também deverá deslocar-se, em breve, a vários países do Médio Oriente, incluindo o Egipto, o Catar e a Turquia.

É neste contexto que o barril de Brent, negociado em Londres e que serve de referência para o mercado europeu, está a valorizar mais de 2,5% e ultrapassa os 92 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, está a apreciar 2,7% e negoceia na casa dos 89 dólares por barril.

Os valores mantêm-se, ainda assim, longe dos máximos acima dos 120 dólares por barril que foram atingidos no ano passado, um movimento que foi influenciado pela guerra na Ucrânia.

A motivar este movimento estão os receios dos investidores de que um eventual conflito alargado no Médio Oriente, onde se encontram vários dos maiores exportadores de petróleo do mundo, venha a causar disrupções na oferta da matéria-prima. A este propósito, nesta quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Hossein Amir-Abdollahian, afirmou que os membros da Organização para a Cooperação Islâmica deveriam impor sanções a Israel, incluindo um embargo às exportações de petróleo.

Ao mesmo tempo, o ouro, tido pela maioria dos investidores como um activo de refúgio e que tende a valorizar em alturas de incerteza geopolítica, está a subir mais de 1% e já negoceia acima de 1958 dólares (mais de 1853 euros, à cotação actual) por onça (cerca de 31,10 gramas), o valor mais elevado em cerca de um mês.

Em sentido contrário, as principais bolsas europeias vão negociando em baixa na sessão desta quarta-feira, ainda que sem quedas acentuadas. O Stoxx 600, índice que reúne as 600 maiores cotadas europeias e que serve de referência para a região, está a desvalorizar em torno de 0,6%. Por cá, o PSI contraria a tendência e avança 0,4%.