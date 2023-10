As imagens do ataque que atingiu o Hospital Árabe Al-Ahli, em Gaza

Um bombardeamento atingiu esta terça-feira à noite o Hospital Árabe Al-Ahli, em Gaza, provocando centenas de mortos. As autoridades palestinianas, que apontam para cerca de 500 mortos, declaram um dia de luto.

As forças israelitas disseram que, desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, cerca de 450 rockets palestinianos, que foram lançados a partir da Faixa de Gaza pela Jihad Islâmica, não atingiram os seus alvos. A mesma fonte afirma que o hospital terá sido atingido por um desses rockets.

Durante uma conferência de imprensa, as forças israelitas afirmaram ter interceptado as comunicações entre membros do Hamas que davam conta da falha no lançamento de um dos seus rockets. O Hamas nega as acusações e acusa Israel.

O ataque gerou uma onda de protestos no Médio Oriente e de contestação um pouco por todo o mundo. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse estar "horrorizado pela matança de centenas de civis palestinianos num ataque a um hospital em Gaza".