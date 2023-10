Protecção Civil pede para se evitarem “deslocações desnecessárias”. Situação meteorológica agrava-se ao final da tarde

Situação meteorológica agrava-se a partir do final da tarde desta quarta-feira devido à tempestade Aline. Às 00h, ANEPC eleva estado de alerta para laranja. Será enviado SMS de alerta.

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) alerta para o agravamento da situação meteorológica em todo o território continental a partir do final da tarde desta quarta-feira devido à passagem da tempestade Aline. Na terça-feira, foram registadas 2060 ocorrências devido ao mau tempo, maioritariamente devido à queda de árvores e inundações na via pública – duas pessoas ficaram desalojadas no concelho de Castro Marim.

A partir das 00h desta quinta-feira, o estado de alerta é elevado para laranja: a Protecção Civil já começou a emitir SMS de aviso. Devem chegar aos telemóveis ao longo do dia de hoje.

“[A situação vai-se agravar] ao final da tarde de hoje e principalmente amanhã com a aproximação da tempestade Aline, que trará condições meteorológicas mais adversas. Teremos uma situação de precipitação que será prolongada ao longo do dia”, explicou e segundo-comandante da ANEPC, Miguel Cruz, numa conferência de imprensa ao final da manhã. “Foi determinado o envio de um SMS preventivo a toda a população para evidenciar os cuidados necessários.”

A depressão Aline transporta uma massa de ar quente, húmida e instável, que vai trazer precipitação forte e rajadas de vento que poderão superar os 100 quilómetros por hora. A ANEPC pede que se evitem deslocações desnecessárias a partir do final do dia, devido à possibilidade de inundações, deslizamento de terras, agitação marinha e ventos fortes.

“Os cuidados que queria destacar desde já têm que ver com a circulação rodoviária. Há possibilidade de ocorrência de lençóis de água nas vias de circulação por acumulação de água”, destaca Miguel Cruz. Também é importante “garantir fixação das estruturas para evitar quedas devido à intensidade do vento” e “evitar actividades relacionadas com o mar, incluindo o estacionamento e passeio junto à orla marítima”.

As regiões norte e centro de Portugal serão as mais afectadas, mas a tempestade Aline deverá atingir “a totalidade do território nacional” em “diferentes graus de intensidade”.

Os serviços municipais foram alertados para terem especial atenção à possibilidade de inundação das vidas públicas, já que conhecem os locais mais vulneráveis e podem assim tomar medidas preventivas.

Não se espera ocorrência de cheias e inundações em larga escala em Lisboa, como as que assolaram a cidade em Dezembro do ano passado. Segundo a ANEPC, os níveis de precipitação previstos são menores dos que foram registados em casos anteriores e não têm sido registados “episódios recorrentes” de chuva na capital nos últimos tempos.

Devido à previsão de chuva e vento fortes, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera também emitiu aviso laranja para os 18 distritos do continente. com Lusa