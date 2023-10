Depois da Babet, mau tempo piora na quinta-feira: “O teletrabalho não é má ideia”

Portugal ainda está a lidar com a depressão Babet, que chegou nesta terça-feira trazendo chuva e vento fortes, e já tem de se preparar para outra depressão a partir desta quinta-feira, dia 19. O serviço de meteorologia do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma “situação bastante gravosa” de chuva em todo país, encorajando o teletrabalho e o adiamento de viagens não essenciais.

“A depressão Babet vai deslocar-se, vai afastar-se de nós, atingindo a Inglaterra durante o dia 19. Mas há uma outra depressão que se aproxima de Portugal no dia 19, quinta-feira. Vamos começar a sentir os seus efeitos a partir de quarta-feira, ao fim da tarde, nas regiões norte e centro, com um aumento de intensidade do vento e com precipitação forte”, afirmou ao PÚBLICO Paula Leitão, meteorologista do IPMA.

Nesta quinta-feira, dia 19, há previsão não só de “uma situação bastante gravosa” de precipitação em todo o território, mas também de vento muito forte nas regiões do centro e sul (mas sobretudo no centro). O Norte de Portugal “é poupado dos ventos fortes, mas não da chuva”, acrescenta Paula Leitão, numa chamada telefónica.

Foto A depressão Babet, a segunda desta estação, "vista" do espaço pelos satélites do programa europeu Copérnico na segunda-feira Copérnico

Face a este cenário, a população – tanto nas cidades como no campo – pode tomar algumas medidas para evitar contratempos. Um exemplo: optar por trabalhar a partir de casa na quinta-feira, por exemplo, é uma decisão que pode ajudar a reduzir a pressão nas estradas. Nesse dia, as principais estradas deverão estar escorregadias e com baixa visibilidade; logo, mais propensas a acidentes de viação.

“O teletrabalho não é má ideia, assim como adiar uma viagem que não é absolutamente necessária. Isto porque vai ser um dia muito difícil para andar na estrada. Qualquer pessoa que possa contribuir para não agravar o trânsito deve fazê-lo. Quem vive no campo deverá acautelar os seus interesses – protegendo animais, por exemplo – porque vai ser um dia muito complicado”, alerta a meteorologista do IPMA.

A nova depressão já tem nome?

Ainda não está definida a designação da nova depressão que se avizinha. “Ainda não sabemos o nome, vamos trabalhar nisso durante a tarde de hoje [terça-feira], porque agora estamos preocupados com a situação que ainda está a afectar-nos”, explica Paula Leitão.

A depressão actual, Babet, foi assim nomeada pelo serviço meteorológico britânico. Num comunicado divulgado na segunda-feira, o IPMA explica que “a passagem de uma superfície frontal fria associada à depressão Babet dará origem a precipitação, por vezes forte e persistente, e vento do quadrante sul, com rajadas fortes no litoral e nas terras altas”. Nesse contexto, diferentes avisos foram emitidos para esta terça-feira.

Foto Grande Lisboa registou, durante a madrugada e manhã de terça-feira, mais de 100 ocorrências, incluindo quedas de árvores Lusa

Assim, Portugal enfrenta nesta terça-feira chuva muito forte, com “muitos eventos reportados pela Protecção Civil”, como quedas de árvores, inundações e acidentes de viação. “Há muitas necessidades, muitos casos, foi necessária a intervenção da Protecção Civil durante a noite devido ao vento e à chuva”, diz Paula Leitão.

O mau tempo provocou quase 400 ocorrências, sendo a maioria (142) registada na Grande Lisboa e na península de Setúbal, disse Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, à agência Lusa.

Previsão para os próximos dias

O vento deverá abrandar durante a tarde de terça-feira, refere a meteorologista, mas “os aguaceiros vão ser persistentes, e por vezes fortes”.

Relativamente à quarta-feira, dia 18, “será um dia um pouco mais tranquilo” durante a manhã, mas com um agravamento nas regiões norte e centro a partir da tarde. No dia a seguir, quinta-feira, chega a tal nova depressão, e com ela “um novo episódio de agravamento das condições meteorológicas”.

Na sexta-feira, dia 20, ainda vai haver aguaceiros nas regiões norte e centro, mas há um abrandamento na precipitação. “A situação diminui de gravidade durante o fim-de-semana. Pode haver alguns aguaceiros, mas já não será com uma intensidade que cause algum problema”, diz a especialista do IPMA.

Vamos ainda continuar a enfrentar agitação marítima forte em Portugal. “Já estão a ocorrer ondas do quadrante oeste com seis metros na costa ocidental, as ondas vão diminuir gradualmente durante a partir da tarde de amanhã, quarta-feira, mas depois haverá um novo episódio na costa sul do Algarve, com ondas de quatro a cinco metros de sudoeste no dia 19. Portanto, também todos os interesses junto à costa deverão ser acautelados, principalmente no Algarve, que é uma corte bastante mais exposta”, resume Paula Leitão.