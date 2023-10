Portugal continental afectado pela depressão Babet a partir de terça-feira

O estado do tempo em Portugal continental vai estar condicionado por "sucessivos sistemas frontais associados a depressões que se deslocam no Atlântico Norte em direcção à Europa", desde logo esta terça-feira, por influência da depressão Babet, informou na segunda-feira o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o instituto explica que "a passagem de uma superfície frontal fria associada à depressão Babet [nomeada pelo Serviço Meteorológico britânico] dará origem a precipitação, por vezes forte e persistente e vento do quadrante Sul, com rajadas fortes no litoral e nas terras altas", pelo que já foram emitidos avisos para esta terça-feira. Além disso, é esperado "um novo episódio de agravamento das condições meteorológicas" na quinta-feira, 19 de Outubro.

De acordo com o IPMA, a precipitação acumulada até sexta-feira, inclusive, "deverá atingir valores muito significativos, com a generalidade das regiões Norte e Centro a poderem superar valores acumulados na ordem de 100 milímetros e com algumas zonas montanhosas do litoral Norte a poderem mesmo superar 200 milímetros", lê-se na nota.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real vão estar sob aviso laranja na terça e quarta-feira devido à previsão de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes. O aviso laranja para estes quatro distritos vai estar em vigor entre as 15h de terça-feira e a meia-noite de quarta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Lisboa e Santarém entre a meia-noite e as 15h desta terça-feira.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga e Vila Real já estiveram sob aviso amarelo até às 18h desta segunda-feira por causa da chuva.

A temperatura do ar diminuirá, em especial, a partir de quinta-feira.

Ondas até nove metros e rajadas de vento motivam avisos redobrados

Está previsto "o aumento da agitação marítima" a partir desta terça-feira. Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso laranja devido à previsão de ondas de Oeste com 4,5 a 5,5 metros, e com altura máxima de nove metros, entre as seis da manhã e as 21h de terça-feira. Estes distritos passam depois a aviso amarelo até às três da manhã de quarta-feira.

Todos os distritos do continente, excepto Faro, Beja, Évora e Portalegre, vão estar também sob aviso amarelo entre a meia-noite e as 18h desta terça-feira devido à previsão de vento forte do quadrante Sul, com rajadas até 75 quilómetros por hora, ou até 100 quilómetros por hora nas terras altas.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado. Por sua vez, o aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

A previsão de mau tempo para os próximos dias levou a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) a emitir no domingo um aviso à população, alertando para a possibilidade de inundações urbanas, cheias e deslizamentos de terras.

No aviso, a ANEPC pede a "adopção de comportamentos adequados" para prevenir consequências do mau tempo, nomeadamente a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas e a fixação de estruturas soltas".