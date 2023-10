Medina rejeita reverter subida do IUC e garante incentivos à aquisição de viaturas eléctricas em 2024

Apesar da crescente pressão para que o Governo deixe cair o agravamento do IUC sobre os automóveis anteriores a 2007, o ministro das Finanças salienta que são apenas “2 euros por mês”.

Fernando Medina mantém intocada a intenção de agravar o Imposto Único de Circulação (IUC) sobre os automóveis anteriores a 2007 e motociclos, inscrita na proposta de Orçamento do Estado para 2024 apresentada há uma semana e, em compensação, serão adoptados incentivos, já em 2024, ao abate de viaturas mais antigas e à aquisição de automóveis eléctricos. Tais incentivos estão previstos na proposta orçamental do executivo socialista e serão proximamente detalhados pelo ministro do Ambiente, adiantou Medina.

À margem da reunião do Ecofin (ministros das Finanças da União Europeia), o ministro das Finanças defendeu que o actual regime tributário é penalizador para os veículos menos poluentes, defendendo assim a intenção de aumentar o IUC.