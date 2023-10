IL, contra agravamento do IUC, desafia Costa a fazer “inversão de marcha” na medida

O presidente da Iniciativa Liberal opõe-se ao agravamento do Imposto Único de Circulação (IUC) dos carros anteriores a 2007 e motociclos, medida que consta da proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024). Considerando esta medida “regressiva”, Rui Rocha desafia o primeiro-ministro a recuar antes de se apresentar no Parlamento para o próximo debate quinzenal, já esta quarta-feira.

“Não podemos aceitar que haja uma medida que pune os mais desfavorecidos, muitas vezes em locais em que não há transportes públicos. É o único meio que as pessoas têm à sua disposição para fazer coisas essenciais do dia-a-dia”, disse esta terça-feira o líder dos liberais aos jornalistas, na Assembleia da República. E acrescentou que o seu partido, “obviamente, opõe-se a esta medida”.

Aproveitando a ida de António Costa ao Parlamento esta quarta-feira, para o debate quinzenal, Rui Rocha desafia o chefe do Governo: “Quero desafiar o senhor primeiro-ministro a não chegar cá sem recuar nesta medida injusta socialmente. Não venha ao debate quinzenal sem recuar, sem esclarecer as pessoas que não passou de um erro e uma má avaliação. Não deixe isto prosseguir, faça já inversão de marcha antes de vir ao Parlamento.”

Rui Rocha considera que agravar este imposto é de uma “enorme crueldade fiscal e mostra desconhecimento do país por parte de António Costa”. “Há uma petição que tem já mais de 130 mil assinantes”, o que revela a “preocupação que esta medida está a criar nas pessoas”, apontou. Assegurando que “a IL compreende a preocupação dos subscritores”, alertou, contudo, que “não acompanha uma das conclusões: substituir este agravamento pela tributação de outros automóveis”.

Para o liberal, deve antes punir-se fiscalmente as pessoas que têm automóveis mais antigos como é o caso dos de colecção, “presumindo que os têm por gosto, porque podem ter outros, mas persistem nestes”.

O PÚBLICO noticia esta terça-feira que a subida do IUC prevista no Orçamento do Estado poderá garantir uma receita de cerca do dobro do valor do corte nas portagens do interior do país.



O líder da IL reagiu ainda à acusação da líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, que esta segunda-feira acusou Rui Rocha de oportunismo.

“A posição do Bloco nestas matérias [nomeadamente o ataque do Hamas a Israel] é sempre, essa sim, de enorme oportunismo. Todos nós vimos a posição do Bloco e de Mariana Mortágua” em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia, comparou. “O que dizia Mortágua nesse dia? Exactamente o argumento de Putin. Depois o Bloco mudou de posição. Esse, sim, é o tal oportunismo, de perceber para onde as coisas caminham e não ter uma posição de identidade firme sobre as coisas”, concluiu.