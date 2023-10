Subida do IUC pode valer o dobro do corte nas portagens do interior

Galamba prometeu compensação “neutra”, mas a redução extra nas ex-Scut vale 72,4 milhões e o agravamento do IUC pode valer 150 milhões. Aumento limitado a 25 euros no primeiro ano amenizará impacto.

O agravamento do Imposto Único de Circulação (IUC) por via de um aumento generalizado da taxa de inflação (3%) e da introdução de uma “componente ambiental” para três milhões de carros mais antigos (com matrícula anterior a 2007) e meio milhão de motos pode render ao Estado muito mais do que os 72,4 milhões de euros que Governo vai cortar, por ano, nas portagens das antigas auto-estradas gratuitas do interior do país e no Algarve.