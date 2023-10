Montenegro anuncia que PSD votará contra o Orçamento do Estado: é uma “aparência”

Anúncio foi feito esta terça-feira no segundo e último dia das jornadas parlamentares sociais-democratas que decorrem no Parlamento.

Luís Montenegro, presidente do PSD, aproveitou as jornadas parlamentares do PSD para anunciar que o partido que lidera irá votar contra, na generalidade, a proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), que descreveu como uma "aparência". Este era o sentido de voto esperado, até porque o próprio Montenegro já havia antecipado que o voto do partido "não vai surpreender o país".

O líder dos sociais-democratas disse-o no seu discurso aos parlamentares sociais-democratas, em que se focou nas dificuldades da classe média, apresentando “um programa de emergência social”. A Sala do Senado, no Parlamento, encheu-se como em nenhuma outra sessão destas jornadas.

O líder do PSD dividiu em cinco as razões para votar contra o OE2024: a descida do IRS proposta pelo Governo é pouco ambiciosa, o Governo não se alinhou com o PSD no que diz respeito ao IRS Jovem, há subida de impostos como o IVA ou IUC, falta "estratégia económica" ao Governo e a sua proposta "não contribui para resolver os problemas do dia-a-dia".

À excepção do PAN e do Livre, todos os partidos parlamentares anunciaram que votarão contra o OE2024 na generalidade.