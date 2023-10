Suspeito de matar dois cidadãos suecos em Bruxelas foi morto

O suspeito do assassínio de duas pessoas e do ferimento de uma terceira, todas de nacionalidade sueca, na segunda-feira à noite, em Bruxelas, morreu esta terça-feira de manhã, depois de ter sido atingido pela polícia belga, num café no bairro de Schaerbeek.

A notícia foi avançada pela televisão belga RTBF TV e confirmada pelo Centro Nacional de Crise da Bélgica, que cita o gabinete do procurador-federal do país. “O autor do tiroteio da noite passada foi identificado e morreu”, escreve a entidade belga no X (antigo Twitter).

A RTBF TV identifica o suspeito como Abdesalem L., cidadão tunisino de 45 anos, que terá assumido a responsabilidade do ataque num vídeo publicado na Internet, no qual diz ter sido inspirado pelo grupo terrorista islamista Daesh.

Le Parquet Fédéral a confirmé que l'auteur de la fusillade de la nuit dernière a été identifié et qu'il est décédé. — CrisisCenter Belgium (@CrisiscenterBE) October 17, 2023

“A polícia levou a cabo uma operação, esta manhã, na ‘Cage aux Ours’ [uma rotunda informalmente conhecida como ‘gaiola dos ursos’], na comuna de Schaerbeek. Um homem foi neutralizado pela polícia, que encontrou uma arma. Depois de o identificarem, as autoridades conseguiram confirmar que se tratava de Abdesalem L., autor do ataque de segunda-feira à noite em Bruxelas. Às 9h30 soubemos que o suspeito morreu”, informou o canal televisivo.

Antes, a ministra do Interior da Bélgica, Annelies Verlinden, já tinha confirmado à emissora VRT que o homem atingido e detido pela polícia tinha sido encontrado com a arma do crime e que era o principal suspeito do ataque. Verlinden também disse que o suspeito se encontrava em estado grave, num hospital da cidade.

As vítimas do ataque na noite de segunda-feira eram adeptas da selecção sueca de futebol, que disputava um jogo da fase de acesso ao Campeonato de Europa de 2024 contra a selecção anfitriã, a Bélgica – o desafio acabou por ser interrompido e suspenso.

Alexander de Croo, primeiro-ministro belga, descreveu o tiroteio como um “brutal ataque terrorista”.

O jornal Het Laatste Nieuws publicou no seu site um vídeo que mostra um homem vestido com um casaco cor de laranja, montado numa mota, a disparar uma arma automática contra um grupo de pessoas e, depois de uma nova investida contra aqueles que se puseram em fuga, a abandonar o local.

Na segunda-feira à noite, um porta-voz do Ministério Público, referiu ainda um vídeo publicado nas redes sociais pelo alegado atirador, que se identifica como Abdesalem Al Guilani, no qual este se descreve como um “combatente de Deus” e diz que matou cidadãos suecos por vingança.

Em causa pode estar uma resposta aos protestos recentes, na Suécia, que envolveram a queima de exemplares do Corão, o livro sagrado do Islão. Após receber várias ameaças, o Governo sueco elevou, em Agosto, o estado de alerta terrorista.

Numa conferência de imprensa, o ministro da Justiça, Vincent Van Quickenborne, informou que o suspeito do ataque tinha visto rejeitado um pedido de asilo na Bélgica, em Novembro de 2019, e que era conhecido pela polícia por alegadas ligações ao contrabando e à residência ilegal no país.

O atentado de segunda-feira coincide com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa em Bruxelas, para uma visita de Estado. O Presidente da República disse à RTP que as autoridades lhe recomendaram que ficasse no hotel por uma questão de segurança.