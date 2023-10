Fé na diplomacia e olhos nos reféns. Israel em espera para nova fase da guerra contra o Hamas

“O Hamas pagará um preço sem precedente pela guerra que desencadeou contra Israel”, disse o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, logo na manhã do dia 7 de Outubro, ainda na ressaca do ataque perpetrado pelo Hamas, que fez o maior número de mortes entre a comunidade judaica desde o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. “A próxima fase está a chegar”, reiterou o primeiro-ministro, no passado fim-de-semana, quando visitou as tropas estacionadas junto à fronteira com a Faixa de Gaza.

