O Hamas apunhalou Israel e precipitou uma guerra imprevisível

A partir de Gaza, o grupo palestiniano furou a fronteira e ocupou pontos do território israelita. Entre a ofensiva do Hamas e os bombardeamentos a Gaza, quase 500 pessoas morreram num só dia.

Israel despertou este sábado, dia sagrado de descanso semanal, para um cenário de choque e tragédia que muito poucos ousariam pensar ser possível. Em poucas horas, grupos de militantes do Hamas atravessaram vários pontos na fronteira a partir de Gaza, ocuparam aldeias e vilas no Sul do país – algo inédito desde a fundação do Estado de Israel –, conseguindo sequestrar dezenas de civis e militares israelitas. Ao mesmo tempo, milhares de rockets foram disparados na direcção de alvos no território israelita ao longo do dia, aprofundando o caos.