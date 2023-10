Quem é Judy Sanderson? A criadora africana que quer criar comunidade na moda portuguesa

A sul-africana apresentou nesta quinta-feira, como um dos novos destaques do calendário do Portugal Fashion, que decorre até sábado, no Porto.

No segundo dia de desfiles do Portugal Fashion (PF), no Museu do Carro Eléctrico, nesta quinta-feira, o ambiente é o de qualquer edição, apesar da incerteza com o futuro. Modelos passeiam-se na calçada, com molas no cabelo e imaculadamente maquilhadas para o próximo acto. Ao fundo, Judy Sanderson vai descarregando a roupa do carro, com todo o cuidado que isso exige. O seu primeiro desfile enquanto designer do PF acontece daqui a menos de quatro horas.