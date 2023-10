Rodrigo Leão e os filhos em Piano Para Piano: “Fazer este disco foi uma felicidade”

A um desafio para fazer um novo trabalho com pianos, Rodrigo Leão respondeu com um disco pessoalíssimo, envolvendo os filhos, nomes e lugares que lhe são próximos.

Passados os dias do confinamento, que viriam a inspirar um disco redentor, A Estranha Beleza da Vida, Rodrigo Leão enfrentou um dilema: imaginar um novo trabalho como “uma conversa entre dois pianos”. A sugestão foi-lhe feita por um amigo de longa data, António Cunha (da Uguru), e a sua primeira reacção foi rejeitar. “Disse-lhe que não me sentia à vontade para tocar piano sozinho”, recorda Rodrigo ao PÚBLICO. “Gosto de tocar as minhas coisas, mas com mais músicos. Só que aquilo ficou-me na cabeça. E nas noites que passo em casa, com os auscultadores, surgiu-me a primeira ideia.”