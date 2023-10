Terapia com vírus prescrita na Bélgica garante a Eda uma “vida normal”

Eda Alves tem uma vida normal para os seus 19 anos: com a entrada no primeiro ano da universidade, mudou-se de Caminha para o Porto, onde vive numa residência estudantil e conta poder conciliar as aulas de canto com as da licenciatura em Ciências da Comunicação. Só que Eda debate-se com fibrose quística, uma doença genética que provoca a acumulação de bactérias nos pulmões e que a obrigou a passar por dezenas de internamentos hospitalares e por uma quase ininterrupta dependência de antibióticos orais e endovenosos, praticamente desde que nasceu.

