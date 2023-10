O dia em que as Caves Cockburn’s juntaram o vinho do Porto à street art

Junta-se o vinho do Porto aos artistas, mistura-se bem e temos competição: Gavin Renshaw (Tea One), George Chionis e Ra.So.Al foram os vencedores da terceira edição desta Street Art Competition.

Voltou às paredes das Caves Cockburn’s a arte pública com a realização da terceira edição da Street Art Competition, evento que juntou nove artistas que desenvolveram um mural que se inspira no vinho do Porto, no Douro e nas cidades vizinhas Vila Nova de Gaia e Porto. No final, três vencedores: Gavin Renshaw (Tea One), George Chionis e Ra.So.Al.

O primeiro lugar foi entregue a Gavin Renshaw pelo seu mural de tons quentes sobre o rio com destaque para os barcos rabelos atracados nas suas margens. O segundo prémio foi entregue a George Chionis, artista que viajou da Grécia para apresentar uma interpretação do deus Baco. No terceiro lugar, com uma peça abstracta, destacou-se Ra.So.Al.

Além do valor de dois mil euros, Gavin Renshaw terá a oportunidade de desenvolver uma obra de arte para uma residência artística numa das propriedades da família Symington. O artista irá ainda receber uma impressão em serigrafia do mural realizado na competição para venda nas caves Cockburn’s e Circus Network, assim como uma caixa de vinho Cockburn’s.

A obra de Gavin Renshaw DR A obra de George Chionis DR A obra de Ra.So.Al. DR Fotogaleria A obra de Gavin Renshaw DR

O segundo prémio integra também a impressão em serigrafia da obra e numa caixa de vinho do Porto, acrescentando-se um voucher de 500 euros para usar na Circus Network. Por ter alcançado o terceiro lugar da competição, Ra.So.Al recebeu um voucher Circus Network no valor de 250 euros e uma caixa de vinho do Porto.