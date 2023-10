Cães e gatos já podem dormir no luxo do hotel Infante Sagres do Porto

Quem os tem sabe que os animais de estimação são parte da família e isso inclui levá-los connosco nas férias. Seja ao nosso lado no avião ou aconchegado na van, há sempre que ter em conta a sua segurança e o seu conforto, requisitos que se mantém no destino. E, verdade seja dita, há cada vez mais opções de alojamento amigo dos animais — também no Porto, que ganhou mais um spot.

Desta vez, a decisão partiu do Hospes Infante Sagres, curiosamente uma unidade inaugurada em 1951 como o primeiro cinco estrelas da cidade e noticiado na altura como “o mais moderno hotel do país” e que agora se apresenta como "pet friendly", oferecendo aos hóspedes a oportunidade de trazerem os estimados animais.

"Os animais de estimação tornam-se agora parte integrante da experiência dos seus donos no Hotel Infante Sagres, podendo usufruir de uma experiência calorosa com todas as condições", anuncia esta unidade situada na Praça Filipa de Lencastre que optou por definir "algumas regras simples para tornar tudo simples e confortável para todos os hóspedes".

Foto Só são permitidos animais "até 15 quilos" Hospes Infante Sagres

Começa pela necessidade de o hóspede informar o hotel que o seu animal o vai acompanhar durante a estadia mesmo antes do check-in "para que se possa personalizar uma recepção única". E a lista prossegue com o peso máximo do animal de estimação: "até 15 quilos".

Mais, a unidade do centro do Porto informa que "existem áreas exclusivas" para os "companheiros felpudos", de forma a "assegurar a segurança e conforto de todos os hóspedes".

Foto O hotel sugere passeios à medida Hospes Infante Sagres

O Hospes Infante Sagres, com "vários mimos especiais" para oferecer aos hóspedes de quatro patas ("desde camas fofinhas até tigelas para água e comida"), lembra sobretudo que, "para uma estadia verdadeiramente memorável", a responsabilidade pelo comportamento dos seus animais de estimação diz respeito ao seu dono.

"Pretendemos que cada estadia seja um capítulo de felicidade para os nossos felpudos", escreve-se em comunicado. Além disso, o hotel fornece dicas de veterinários locais e sugere passeios à medida.