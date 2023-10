Pedidos de fixação da prestação da casa podem ser feitos a partir de 2 de Novembro

O diploma que estabelece as regras para a fixação da prestação do crédito à habitação num valor mais baixo do que o que resultaria da aplicação normal das taxas Euribor foi publicado esta quarta-feira em Diário da República e entra em vigor esta quinta-feira. Contudo, os pedidos de acesso à medida só poderão ser apresentados a parir de 2 de Novembro.

Como já se sabia, a fixação da prestação é feita através da alteração do indexante a utilizar, passando a considerar-se apenas 70% da Euribor a seis meses do mês anterior à adesão à medida, independentemente do prazo do indexante do contrato. Esse “congelamento” poderá ter a duração de 24 meses, sendo automaticamente suspenso se a taxa descer para um valor mais baixo que os 70% do valor actual.

O que fica mais claro com a publicação do Decreto-Lei n.º 91/2023, de 11 de Outubro,​ é que o cliente pagará sempre a totalidade de juros que era devida pela aplicação das taxas de mercado.

Estabelece o diploma que “o montante correspondente à diferença entre a prestação devida nos termos contratualmente estabelecidos e o valor da prestação fixada nos termos do disposto no presente decreto-lei é diferido”. Ou seja, é pago mais tarde.

Esse pagamento poderá ser feito “a partir do quarto ano após o termo do período de fixação da prestação, quando o prazo remanescente do contrato de crédito, no termo da fixação da prestação, for igual ou superior a seis anos”. Ou, em alternativa, esse montante pode ser diferido será “capitalizado no valor do empréstimo com referência ao momento em que seria devido à taxa do contrato de crédito aplicável, caso o mutuário não tivesse aderido ao presente regime”.

Contudo, “o montante diferido pode ser amortizado antecipadamente, sem qualquer comissão ou encargo” para os particulares.

Estabelece ainda o diploma que “o montante do capital em dívida, à data da cessação da medida de fixação da prestação, não pode, em resultado da aplicação do presente capítulo, ser superior ao montante do capital em dívida à data de início da fixação da prestação”.