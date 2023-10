“Congelamento” das prestações de crédito à habitação isento de imposto de selo

Quanto vou receber do Estado para pagar o crédito da casa? Faça a simulação

A solução que vai ser disponibilizada às famílias para renegociarem os empréstimos da casa, de forma a reduzir temporariamente a prestação dos empréstimos associados às taxas Euribor, vai ficar isenta de imposto de selo (IS). A suspensão temporária do IS está inscrita na proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2024, entregue esta terça-feira.

“São isentos de imposto do selo os factos previstos na verba 17.1 da tabela geral anexa ao Código do Imposto do Selo (…) no âmbito das operações de fixação temporária da prestação e capitalização dos montantes diferidos no valor do empréstimo ao abrigo do Decreto-Lei que estabelece a medida de fixação temporária da prestação de contratos de crédito para aquisição ou construção de habitação própria permanente e reforça as medidas e os apoios extraordinários no âmbito dos créditos à habitação”, lê-se no documento.

O diploma que cria a medida para a fixação temporária da prestação de contratos de crédito para aquisição ou construção de habitação própria permanente e reforça as medidas e os apoios extraordinários no âmbito dos créditos à habitação, já foi promulgado pelo Presidente da República, aguardando-se publicação em Diário da República.

Para além do “congelamento” das prestações, o Governo alterou o regime de bonificação de juros para famílias de menores rendimentos, que também fazem parte do mesmo diploma, inscrevendo uma despesa estimada de 200 milhões de euros.