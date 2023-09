Quem pode pedir a moratória? E o que muda na bonificação de juros?

As medidas anunciadas esta sexta-feira pelo Governo - criação de uma moratória de capital e reforço da bonificação de Juros - têm novidades em relação às soluções a que as famílias poderão recorrer para reduzir a prestação da casa, mas a sua aplicação não é generalizada, nem automática. Conheça as alterações, de acordo com a apresentação do ministro das Finanças, numa altura em que o diploma legal ainda não está disponível para permitir esclarecer algumas dúvidas que subsistem.

