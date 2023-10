Saneamento da dívida da CP retira a empresa da falência técnica

A concretizar-se o saneamento da dívida da CP pelo montante total da dívida ao Tesouro (1,8 mil milhões de euros), a empresa pública verá uma redução dos seus encargos financeiros em 37 milhões de euros, o que significa uma “limpeza” de 88% da sua dívida histórica. Entretanto, para 2024 a CP já prevê devolver dividendos ao Estado.

A empresa pública CP - Comboios de Portugal tinha uma dívida total de 2,1 mil milhões de euros, dos quais 1,8 era dívida ao próprio Estado. Com a operação anunciada esta terça-feira, antes mesmo da apresentação do Orçamento do Estado para 2024, ficará apenas a dever 250 milhões. Com as seguintes parcelas: 200 de euros de um empréstimo obrigacionista com uma maturidade até 2030, e 50 milhões à Eurofima (organização internacional para financiar a compra de material circulante às empresas ferroviárias).

A operação pode ser traduzida, em termos contabilísticos, numa redução do prejuízo da empresa, ou na reconversão do seu capital, o que a retirará da falência técnica.

Anualmente, a CP paga juros de 53 milhões de euros, passando agora essa despesa a ser de 16 milhões de euros, um valor que permitirá à empresa ter rácios aceitáveis para ir ao mercado e poder financiar-se. No horizonte está, sobretudo, a possibilidade de obter crédito para comprar 12 comboios de longo curso, aptos para a alta velocidade, destinados a uma exploração estritamente comercial que sai fora do âmbito do Contrato de Serviço Público e que se espera seja lucrativa.

A construção, numa primeira fase, da linha de alta velocidade entre o Porto e Soure gerará, logo à partida, reduções do tempo de viagem suficientemente interessantes que tornarão a ferrovia ainda mais competitiva e, logo, um negócio rentável para empresa que poderá gerar recursos para pagar o empréstimo do material circulante.

CP paga dividendos

Poucos minutos depois de ser anunciado o saneamento da dívida da empresa ferroviária, o Orçamento do Estado para 2024 trouxe outra novidade sobre a CP: a empresa deverá pagar dividendos de 1,78 milhões de euros ao Estado, depois de ter registado os primeiros lucros da sua história.

No relatório que acompanha a proposta, o Governo estima que a CP pague, em 2024, dividendos de 1,78 milhões de euros, ainda que não divulgue a estimativa de resultados da transportadora para este ano. Em 2022, a CP registou lucros pela primeira vez na sua história.

De acordo com o documento, em 2024, a CP pretende ainda “dar início ao fabrico de até 117 novas automotoras eléctricas (até 62 para os serviços urbanos de Lisboa e do Porto e até 55 para os serviços regionais)”.

“Será dada continuidade à reabilitação do material circulante de modo a suprir as necessidades deste material até entrega das novas automotoras, com vista a melhorar e incrementar a oferta da CP”, segundo o documento, que prevê ainda “a realização do projecto denominado ‘Comboio Português’, mediante fabrico de um protótipo de comboio de produção nacional, com vista a aferir da sua viabilidade comercial, projecto este financiado por fundos europeus”.

No OE 2024, para o ano, a CP tem inscrito um valor de 99 milhões de euros em aquisição de frota, de um total de 977 milhões de euros. com Lusa