João Barrento é o Prémio Camões, pelo ensaio, tradução e “filantropia literária”

A tradução é, pela primeira vez, a vencedora do Prémio Camões, através do trabalho de João Barrento. Tradutor, ensaísta, cronista, Barrento diz que vai continuar a indagar o mundo através da escrita.

“É uma surpresa”, diz ao PÚBLICO João Barrento, minutos depois de saber que era o vencedor da edição de 2023 do Prémio Camões. "Entre os portugueses vencedores, só Vítor Aguiar Silva estava próximo da minha área. Normalmente, são os grandes escritores, o Manuel Alegre, a Hélia Correia... Na tradução é a primeira vez que acontece. É um prémio para quem se ocupou da tradução." O júri desta 35.ª edição do Prémio Camões destaca precisamente "a obra relevante e singular em que avultam o ensaio e a tradução literária", como se pode ler no comunicado do Ministério da Cultura divulgado esta terça-feira ao final da tarde.