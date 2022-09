Professor Vítor Aguiar e Silva morre aos 82 anos

O camonista e teórico da literatura Vítor Aguiar e Silva, distinguido em 2020 com o Prémio Camões, morreu esta segunda-feira aos 82 anos, anunciou a Universidade do Minho (UM), onde ensinou desde 1989 até à sua aposentação, em 2002.

“Foi um nome maior da universidade portuguesa e deixa a sua acção inscrita de forma indelével na história da Universidade do Minho. A sua obra científica marcou decisivamente os campos dos estudos literários e da teoria da literatura, do ensino da língua portuguesa e das políticas de língua”, resume o comunicado da UM.

Autor de uma monumental e muito reeditada Teoria da Literatura, originalmente publicada em 1967 e ainda hoje uma obra de referência, Aguiar e Silva foi também um nome central dos estudos camonianos, aos quais dedicou um vasto conjunto de obras, de Notas sobre o Cânone da Lírica Camoniana (1968), passando por O Significado do Episódio da Ilha dos Amores na Estrutura de Os Lusíadas (1972) ou o notável Camões: Labirintos e Fascínios (1994) – que lhe valeu o Prémio de Ensaio da Associação Portuguesa de Críticos Literários e o da Associação Portuguesa de Escritores –​, até A Lira Dourada e a Tuba Canora (2008) ou Jorge de Sena e Camões. Trinta Anos de Amor e Melancolia (2009).

Deve-se-lhe ainda a coordenação de um fundamental Dicionário de Luís de Camões, publicado em 2011 pela Caminho, no qual conseguiu reunir os mais importantes investigadores portugueses e estrangeiros da obra camoniana.

A par da sua obra ensaística, a sua docência deixou uma marca profunda em diversas gerações de estudantes. Aguiar e Silva foi um desses professores que deixa discípulos, quer na Faculdade de Letras de Coimbra, da qual foi professor catedrático, quer depois na Universidade do Minho.

Foi também frequentemente chamado a desempenhar funções públicas no âmbito das políticas para a promoção da língua e cultura portuguesa. Além de ter estado na génese do Instituto Camões, coordenou a Comissão Nacional de Língua Portuguesa (CNALP), tendo sido ainda membro do Conselho Nacional de Cultura. Veemente opositor do AO90, foi um dos signatários da petição Em Defesa da Língua Portuguesa contra o Novo Acordo Ortográfico.