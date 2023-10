O que esperas do próximo Orçamento do Estado? Conta-nos

Salários, carreiras, créditos à habitação, IRS, bolsas de estudo, passes gratuitos. Esta sexta-feira, o Governo está a reunir com os partidos para apresentar as linhas gerais para o Orçamento do Estado (OE) de 2024, mas enquanto a proposta final não é anunciada, queremos saber o que esperas ver na lista de prioridades do próximo ano.

O OE só vai ser conhecido na terça-feira, dia 10 de Outubro. A ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, já admitiu negociações para aumentar o salário mínimo nacional, que actualmente é de 760 euros, para 820. Outra medida são os novos valores do IRS jovem: quem entrar no mercado de trabalho em 2024 não faz descontos, no segundo ano a isenção será de 75%, no terceiro e quarto de 50% e no quinto de 25%.

Até aqui nada de novo, mas entre outras coisas, falta saber quais serão as medidas aplicadas para combater o aumento das rendas ou se o passe gratuito para estudantes até 23 anos sempre avança. Provavelmente tens mais sugestões e queremos saber quais são. Que medidas gostavas de ver concretizadas? Conta-nos.