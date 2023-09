Jovens não pagarão IRS no primeiro ano de trabalho

As regras do IRS Jovem vão voltar a mudar e, desta vez, com uma inovação: os jovens que entrarem no mercado de trabalho em 2024 ou nos anos seguintes, depois de concluírem o ensino secundário, a licenciatura, o mestrado ou o doutoramento, não irão pagar IRS no primeiro ano de actividade, trabalhem por conta de outrem ou por conta própria.

