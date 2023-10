Na Tapada dos Coelheiros, o Outono é sinónimo de vinhos e de nozes

Na Tapada dos Coelheiros, na Igrejinha, concelho de Arraiolos, o Outono é sinónimo de vinhos e de nozes, fruto que é "um dos segredos mais bem guardados da propriedade". Para esta estação, a propriedade alentejana preparou um programa dedicado a "um dos mais antigos nogueirais da região" e às diferentes variedades de nozes que ali brotam.

De 2 a 29 de Outubro, a Tapada de Coelheiros, mais conhecida pelos vinhos, junta-lhe uma nova perspectiva da propriedade.

O programa inclui um passeio de jipe pela propriedade e vinhas com paragens no nogueiral, uma visita ao pavilhão das nozes onde é possível compreender os processos por detrás da produção de nozes desde a apanha, e, por fim, uma prova de nozes harmonizada com cinco vinhos Tapada de Coelheiros e acompanhada de outros produtos regionais.

Em comunicado, a Tapada recorda que o nogueiral se encontra em processo de conversão para certificação de agricultura biológica, selo que a vinha já obteve em 2022. “Vamos obter a certificação de agricultura biológica no nogueiral em 2024, assim como de toda propriedade", sublinha João Raposeira, responsável pelo campo e ecossistemas. “Sabe-se que um nogueiral pode consumir muita água, mas nós reduzimos ao máximo esse consumo. Utilizamos métodos de medição de stress hídrico, melhorando a resiliência da planta ou práticas agrícolas que reforçam a matéria orgânica do solo, protegem da erosão e potenciam a vida microbiana permitindo a sua regeneração. Exemplo dessas práticas são a utilização e melhoria dos cobertos vegetais ou práticas de pastoreio holístico.” junta João Raposeira.

Este programa tem um valor de 70€ por pessoa e está disponível entre 2 e 29 de Outubro. As marcações podem ser feitas através de email ou através do número 927 324 551.