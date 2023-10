Farol da Barra vai estar aberto a visitas para assinalar os 130 anos

O farol é o maior de Portugal e o segundo maior da Europa. Na próxima semana, estará aberto a visitas entre as 14h e as 17h, sendo as inscrições realizadas no local, no dia da visita.

O Farol da Barra, na Gafanha da Nazaré, com 66 metros acima do nível do mar e 290 degraus, vai poder ser visitado, no âmbito das comemorações dos seus 130 anos, informou esta sexta-feira, 6 de Outubro, fonte municipal.

Devido à frequência de naufrágios perto da foz do Vouga, cuja barra foi fixada artificialmente em 1808, o projecto para o Farol da Barra de Aveiro, o maior farol português, foi apresentado em Abril de 1884, sendo a construção iniciada em 1885, e a conclusão em Agosto de 1893.

À data da sua construção, foi o sexto maior do mundo, em alvenaria de pedra, continuando a ser actualmente o segundo maior da Europa e o 26.º mais alto do mundo.

A sua lâmpada projecta um feixe luminoso visível a 23 milhas náuticas de distância (cerca de 40 quilómetros), mas, inicialmente, a principal fonte luminosa era obtida por incandescência do vapor do petróleo e só em 1950 passou a ser alimentado por energia eléctrica.

Os 130 anos do farol são assinalados pela Câmara de Ílhavo e pela Autoridade Marítima com várias actividades.

A partir de sábado, o Museu Marítimo de Ílhavo acolhe uma exposição de equipamentos da Direcção de Faróis, que “conta a história da evolução dos equipamentos de Assinalamento Marítimo nos últimos 130 anos e a história do farol, destacando a sua importância no alumiamento em Portugal”.

Segundo uma nota de imprensa da Câmara de Ílhavo, na próxima semana o Farol da Barra estará aberto a visitas no período da tarde, entre as 14h e as 17h, sendo as inscrições realizadas no local, no dia da visita, para um número de visitantes condicionado à capacidade do farol.

No dia 15 é o aniversário oficial, sendo dada a partida às 10h30 da Corrida do Farol by Stella Maris, que terá uma corrida propriamente dita e uma caminhada, que se dividem entre asfalto e areia. A corrida terá um percurso de 8,5 quilómetros, três dos quais em areia, e a caminhada terá um percurso de 4,5 quilómetros, com 1,5 quilómetros no areal.

À tarde, pelas 15h30, será realizado o concerto comemorativo dos 130 Anos do Farol da Barra, com a participação do Coro Polyphonia Schola Cantorum, na Igreja Matriz da Sagrada Família da Praia da Barra, com entrada gratuita.

O Farol da Barra “cumpriu a sua principal função de vigia, impedindo que muitas embarcações naufragassem nos bancos de areia, frequentemente atraídas para terra, devido à ilusão de afastamento provocada por uma costa muito plana e com as primeiras elevações a grande distância do mar”, salienta a nota municipal.