Harmonização: que Vinhos Verdes pede a comida de tacho?

Cozinhar em tacho é preparação popular e antiga. Nela, tudo se aproveita nas longas horas de preparação, e daí resulta uma fusão total de todos os ingredientes. De um dia para o outro, apura ainda mais o seu sabor. Destapar o tacho e ajustar os temperos em improvisações de última hora torna-se desafiante ao vinho ideal.

Arroz de peixe

Na cozinha, o arroz é singular pela habilidade de absorver os mais variados sabores e aromas. É como uma tela em branco para a imaginação fluir sem limites.

A junção dos sabores do peixe fresco, com a textura do arroz, tudo ligado pelo caldo, faz a experiência ganhar contornos de êxtase sensorial. Tudo se torna ainda mais especial se o arroz for carolino português do melhor – é mais caro, mas inegavelmente compensador. Fica a sugestão.

Bivalves e mariscos, ao sabor da inventividade culinária, sublinham a dimensão de maresia e as ervas aromáticas, o perfume irresistível. O tomate, assíduo, acentua a vivacidade do conjunto com a sua acidez.

Frescura, intensidade, mar, ervas aromáticas, caldo, é uma avalanche irresistível de sensações a pedir vinhos com energia aromática, largura de boca assente em fruta e algum corpo com imprescindível acidez. E, acima de tudo, vinhos que se batam com a persistência do tacho. Ou seja, mesmo havendo peixe e marisco, os vinhos leves e frescos, aqui não servem de muito.

Conde de Calheiros Loureiro 2016 Quinta do Paço de Calheiros O perfume da casta loureiro é valorizado pela barrica, que eleva as doses de complexidade e sabor, concedendo ao vinho a capacidade de enfrentar a suculência e as vagas de sabor do generoso paladar. Quinta de San Joanne Herança 2019 Casa de Cello Avesso e malvasia fina combinados em inox. Impressiona pela profundidade, encabeçada pela notável frescura e textura, e preponderante mineralidade, tudo bem articulado com a essência do prato. Estreia Espumante Loureiro Meio-Seco Adega Cooperativa de Ponte da Barca À mesa, o espumante é infalível. O perfume do loureiro, a mousse envolvente e acentuada frescura, a par da doçura a ligar com o caldo e sabores do mar, trazem atrevimento de ousadia irresistível.

Foto Para o cozido de grão, os vinhos mais colaborantes devem ser aromáticos, com alguma sofisticação e boa estrutura. Rui Gaudêncio/Arquivo Público

Cozido de grão

O cozido de grão é cânone da culinária alentejana, assente no grão-de-bico, uma leguminosa rica em sabor e nutrientes, combinado com uma selecção de legumes e complementada por partes como joelho ou chispe, orelha, rabo, ossos da suã, entrecosto e toucinho, de borrego ou porco. Por fim, a hortelã acrescenta um toque fresco e único ao prato, e que puxa pela sua personalidade.

É servido sobre pão alentejano, mais uma camada acrescentada às restantes camadas, de cores, texturas e sabores, perfeitas para uma mesa compartilhada.

Ao ponderar o vinho que lhe fará companhia, não nos devemos distrair e pensar somente na presença das carnes. Importa atentar as variadíssimas texturas – a crocância do grão e dos legumes, as carnes de diversas firmezas –, o caldo e a hortelã, num todo que mais parece um recreio sensorial.

Os vinhos mais colaborantes devem ser aromáticos, com alguma sofisticação e boa estrutura, sumarentos e acidulados, mas equilibrados, promovendo a ligação a todas as nuances do prato. Para ele, as possibilidades, são inúmeras.

Quinta do Regueiro Maturado 2020 Quinta do Regueiro Um alvarinho com estágio prolongado em barricas de carvalho francês. Mostra dimensão e requinte para abrilhantar esta ligação norte-sul. A acidez e a persistência do vinho conduzem a viagem a bom porto. Cambra Espumante Bruto Rosé Adega Cooperativa de Vale de Cambra Um vinho de touriga nacional com sabores de morango e cereja, com borbulhas que duram muito tempo e limpam qualquer gordura do prato, aprimorando a combinação de texturas. Harmonia única e ousada. Pintado Rosé 2020 A&D Wines A suavidade e a vivacidade do vinho encaixam nas texturas do prato, enquanto a acidez reforça o equilíbrio com carnes e aromáticas. As notas frutadas e o toque de madeira dão os retoques finais.

Foto Espumantes e pét-nat unem o funcional ao informal e são boas escolhas para harmonizar com as moelas. Rui Gaudêncio/Arquivo Público

Moelas

As moelas são um petisco com tanto de informal como de tentação. Seja num restaurante tradicional ou num café local, são uma presença habitual como refeição ou como convivial petisco.

As moelas de frango são as mais habituais. No tacho coram no azeite. Cebola, alho, salsa, louro, pimenta ou o piripíri, é tudo unido pelo vinho, tudo mexido como uma poção mágica no caldeirão. Não esquecer colorau e o inconfundível cravinho.

As moelas são cozidas até à tenra perfeição. Deixar repousar concentra e apura o sabor. Comem-se sobre fatias de pão e, não raras vezes, termina-se a chupar os dedos, que o prazer não se desperdiça. Já o ritual do palito, que extrai moela a moela ao tacho e ao molho, faz durar o prazer.

Apesar da intensidade e do guloso do sabor, para harmonizar o tacho de moelas não é necessário recorrer aos melhores néctares da garrafeira. Aliás, o contexto incita ao informal. A bitola são os vinhos suaves de bom corpo e, obviamente, bem dotados de aroma. Espumantes e pét-nat não são de descartar, unem o funcional ao informal.

Quinta do Mascanho Alvarinho Reserva 2021 Quinta do Mascanho Alvarinho de perfil maduro, de boa intensidade aromática, amplo e bem texturado na boca. Tem bom corpo para encarar a tenrura nutritiva das moelas e acidez capaz para fazer face ao guloso do molho. Sem Igual Tinto 2020 Arrochela & Camizão A tonalidade do vinho condiz com a do petisco, que a vista também come. A fruta do aroma e o sabor, subtilmente terroso, dão-se bem com o tacho. A frescura natural e os taninos macios, mas vivos, fazem o resto. Soalheiro Pét-Nat Alvarinho 2022 Quinta de Soalheiro Ao tacho petisqueiro e informal, um vinho no mesmo plano. E, de imediato, se obtém intuitiva harmonia. A acidez assistida por cremoso e crocante une-se aos sabores do prato de forma irresistível.

Foto A chanfana é amiga de tintos encorpados, plenos de sabor, ampla fruta, com taninos pronunciados e uma dose de acidez, para complementar o tempero e ressaltar os sabores. Sérgio Azenha/Arquivo Público

Chanfana

A chanfana, representante da cozinha do Centro do país, é, na essência, um assado de cabra velha, cozinhado em caçoilas de barro dentro de forno a lenha.

A carne é imersa numa mistura de vinho tinto, alho, folhas de louro, pimenta, colorau e sal, cozinhada em ritmo pausado, lento e longo, com o recipiente selado a permitir a incorporação dos temperos na carne. Gradualmente, a chanfana vai ganhando profundidade de sabor e textura irresistíveis.

À mesa, acompanhada de batatas cozidas com casca, que absorvem o molho intenso da carne, a chanfana mostra todo o seu esplendor de sabor e aroma. Diz-se que é ainda melhor quando comida no dia seguinte à sua preparação.

Qual o vinho ideal? O que salta à vista é o rico e intenso aroma da chanfana, que a par do robusto e apurado molho, faz não haver grandes dúvidas quanto ao vinho a harmonizar: vinho tinto! Vinhos encorpados, plenos de sabor, ampla fruta, com taninos pronunciados e uma dose de acidez, para complementar o tempero e ressaltar os sabores.

Casa do Valle Homenagem Reserva 2017 Casa do Valle O forte violáceo dá o mote e calibra os sentidos no embate com a chanfana. O aroma expressivo de frutos negros, a robustez e a frescura dão-lhe a competência de lidar com os sabores intensos do tacho. 1000 Curvas Touriga Nacional & Avesso Tinto 2018 1000 Curvas A fruta negra madura em sintonia com a frescura aromática do floral mostra-se como solução para quem quer um tinto da região menos austero, mais acessível, mas com estrutura e sabor para enfrentar o prato. Quinta de Lourosa Espumante Tinto Quinta de Lourosa Se é para equilibrar a força do prato e o concentrado do sabor, pelo apuro da confecção, o espumante é perfeito. Este prato é óptima desculpa para a inclusão do vigor e da frescura do espumante tinto.

