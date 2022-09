Harmonização: Os vinhos que o Outono pede

Soalheiro Terramatter

Soalheiro

Sem filtração e com maloláctica parcial, preserva a cor e o sabor intenso a fruta das uvas de alvarinho. O aroma cheio, corpo aveludado e sabor complexo enquadram com idênticas características do arroz. A dinâmica de harmonização resulta do confronto das componentes vegetal e ácida do vinho, no contraste com as sensações terrosas e de bosque dos cogumelos. É aí que a frescura pode actuar, a limpar o palato e fazer que o prazer se renove à medida que se repete a envolvência.

Montes do Paiva

Um vinho de pouca intervenção, num estilo rústico que preserva a sensação de fruta e volume de boca. É também denso, com alguma oxidação, mas de intensidade fresca e frutada, que parece por isso apto à envolvência com a intensidade saborosa e o aveludado do arroz. É também um vinho equilibrado, com boa acidez e secura final, requisitos neste caso fundamentais para a boa harmonização.

Colinas do Avesso 2016

Quinta da Lixa

Um vinho de parcela, que esperou cinco anos em cuba até ser engarrafado. Mais frutado do que floral, macio elegante na boca, com complexidade, intensidade saborosa e grande harmonia. É na intensidade fresca que estará a dinâmica de harmonização. Por um lado, sabores e texturas que combinam e se potenciam, por outro o efeito reparador da frescura, que faz que tudo se renove e volte ao início.