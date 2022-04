Em prova: E que tal um Verde do vale do Douro?

Mais protegidos da influência atlântica, a uma altitude intermédia e condições de clima mais extremas, os vinhos das sub-regiões de Paiva e Baião bem mostram que há mesmo Verdes para todos o gostos e todas as ocasiões. Com destaque para a complexidade dos brancos à base de avesso e o equilíbrio dos tintos, provámos às cegas os Verdes a Sul do Douro.

Dificilmente se imagina alguém a pedir um Vinho Verde do Douro, uma associação impensável que remete para duas das mais poderosas referências vitícolas em Portugal e, ao mesmo tempo, antagónicas. Mas essa é uma diferença que pode nem ser assim tão vincada e a comprovar que há mesmo um Verde para todas as ocasiões.

Basta pensarmos que numa vasta extensão a região dos Vinhos Verdes ultrapassa as margens do Douro para os territórios a sul. E que nas encostas do vale do Douro se cultivam também algumas das castas emblemáticas dos Vinhos Verdes, como é o caso de avesso, azal e trajadura nas brancas, amaral e borraçal nas tintas.

Há muito reconhecida pelo potencial dos seus brancos à base de avesso, a sub-região de Baião tem grande parte das vinhas a sul do Douro, no limite com a Região Demarcada do Douro. Já longe da influência do Atlântico, em altitudes intermédias, beneficiando de um clima de condições mais extremas, com invernos mais frios e com menos chuva, e verões mais quentes e secos a proporcionarem condições para o amadurecimento de castas como avesso, azal ou amaral.

E o mesmo vale para a sub-região do Paiva, integralmente implantada a sul do Douro, cujos tintos mais maduros, secos e estruturados são igualmente uma das referências dos Vinhos Verdes. Ainda mais a sul, no limite da região, as vinhas do concelho de Vale de Cambra, já em campo aberto, voltadas à planície do vale do Vouga e aos ventos do Atlântico e aptas apenas para a produção de regional Minho.

É, portanto, possível provar Vinhos Verdes da margem Sul do Douro, e foi isso que fizemos em prova cega. Brancos em que a qualidade é a nota dominante, igualmente frescos, onde a expressão frutada se equilibra com as características das castas, estrutura e sabor. Tintos mais maduros, secos e estruturados, igualmente a destacar a identidade das castas mas claramente ainda à procura de um padrão médio de qualidade.

Há mesmo Verdes para todos os gostos e para todas as ocasiões.

Os vinhos em prova Pata da Burra Superior 2020

Casa de Algar

Santa Maria de Sardoura (Castelo de Paiva)

Castas: avesso e alvarinho

Cor palha com reflexos esverdeados, ambiente frutado e fundo maduro em bom equilíbrio com a acidez. Boca redonda, mais largo do que comprido, sabores a hortelã e ervas maceradas a encher o palato, tensão e complexidade. Fontaltas Namora Escolha 2020

Quinta das Fontaltas

Cárquere (Resende)

Castas: arinto e trajadura

Cor palha, intensidade aromática (maçã verde e cítrico maduro). Ataque de boca muito fresco, boa intensidade, estrutura e equilíbrio, e prolongamento final com frescura e sabor. Montes do Paiva Tinto

Montes de Paiva, Sociedade Agrícola

Bairros (Castelo de Paiva)

Castas: vinhão

Carregado na cor opaca, aroma de bagas, amoras e frutos negros e tinta-da-China. Muito denso na boca, taninos cerrados mas macios, grande secura e intensidade. Termina com um rasto de frescura vegetal e intensidade de sabor a frutos negros e silvestres. Quinta da Massorra 2020

Quinta da Massorra

São João de Fontoura (Resende)

Castas: arinto

Cor palha, boca redonda, denso, algum biscoito, tensão e grande frescura. Final intenso, seco de sabor levemente limonado. Pata da Burra Tinto 2021

Casa de Algar

Santa Maria de Sardoura (Castelo de Paiva)

Castas: vinhão

Cor vermelho intenso, aromas de bagas e frutos silvestres, muito atractivo. Boca de corpo médio, acidez cítrica a cobrir a fruta, elegante, cheio de tipicidade e tanino muito vivo, e prolongamento final saboroso (ginjas). Fontaltas Namora Azal 2020

Quinta das Fontaltas

Cárquere (Resende)

Castas: azal

Cor palha, ambiente floral contido. Tenso e crocante na boca, fruta limonada no palato, final seco, salino e prolongado e com acidez marcante. Montes do Paiva Branco 2020

Montes de Paiva, Sociedade Agrícola

Bairros (Castelo de Paiva)

Castas: arinto e loureiro

Num estilo muito rústico, surpreende pela intensidade fresca, sabor e equilíbrio. Pouco límpido e alguma oxidação, mas com intensidade frutada, acidez equilibrada, secura, complexidade e saborosos amargos finais. Pouco cuidado mas de grande potencial. Cooperativa de Vale de Cambra Espumante Branco 2021

Adega Cooperativa de Vale de Cambra

Vale de Cambra

Castas: arinto

Cor palha, bolha fina sem cordão, aroma fresco e frutado, alguma padaria. Sabor limonado a par de sensações de fruta madura e leve doçura. Elegante e equilibrado.

Este artigo foi publicado no n.º 4 da revista Singular.