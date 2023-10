Fim-de-semana na TV: cozinheiros e :Papercutz por Caminhos Magnétykos

CINEMA

Sherlock Holmes

AXN, sábado, 17h11

O brilhante investigador criado por Sir Arthur Conan Doyle ressurgiu no cinema, em 2009, numa abordagem diferente, cheia de acção, onde o intelecto e a dedução vinham aliados às artes marciais e ao boxe. É a visão do realizador Guy Richie, personificada em Robert Downey Jr. e Jude Law, os actores que dão vida à dupla formada pelo excêntrico e genial Sherlock Holmes e o sensato e perspicaz Dr. Watson. Juntos, vão ter de desmontar uma conspiração que ameaça destruir o país.

Logo a seguir, o AXN emite a sequela, Sherlock Holmes: Jogo de Sombras (2012), em que o desafio é arruinar o terrível plano de um mestre de um crime que é um dos seus maiores inimigos: o professor Moriarty (Jared Harris).

Caminhos Magnétykos

RTP2, sábado, 23h10

Humilhação, desilusão e desespero no caleidoscópio surreal de um Portugal distópico. É o actor Dominique Pinon a dar vida a Raymond, um fotógrafo e autor de banda desenhada francês que se radica em Lisboa a seguir ao 25 de Abril. A história é contada por Edgar Pêra, mais uma vez a partir da escrita de Branquinho da Fonseca, de onde o realizador já tinha tirado Rio Turvo e O Barão. Ney Matogrosso, Alba Baptista, Paulo Pires, Albano Jerónimo e Manuel João Vieira também entram no elenco.

Tesla

RTP1, sábado, 23h58

Michael Almereyda escreve e realiza este biopic sobre o inventor sérvio-americano Nikola Tesla (1856-1943), com Ethan Hawke no papel titular. O filme conta também com Eve Hewson, Ebon Moss-Bachrach, Jim Gaffigan e Kyle MacLachlan, entre outros actores.

O multimilionário norte-americano George Westinghouse toma conhecimento do trabalho de Tesla no aperfeiçoamento dos dínamos da Continental Edison Company, em Paris. Em 1886, funda a Westinghouse Electric & Manufacturing Company e propõe financiar o projecto de Tesla, o que origina um conflito com Thomas Edison.

Já na década de 1890, Tesla começa a testar novas teorias no seu laboratório do Colorado, através de um projecto apoiado pelo banqueiro J. Pierpont Morgan. Tudo isto é narrado pela jovem Anne, filha de Morgan, que se envolve romanticamente com Tesla.

Emily

TVCine Top, domingo, 21h30

Estreado no Festival de Cinema de Toronto, cruza factos reais e ficcionais para narrar a vida de Emily Brontë (interpretada por Emma Mackey), a autora do célebre O Monte dos Vendavais. O filme é escrito e realizado por Frances O’Connor.

Godzilla

Hollywood, domingo, 21h30

Em 2014, seis décadas da sua criação, surgiu esta nova versão da história do réptil mutante e gigante, pelas mãos do realizador inglês Gareth Edwards e do argumentista Max Borenstein. Embora adaptado à actualidade, tem a preocupação de se manter fiel à cultura popular japonesa que inspirou a criatura original. Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen, Juliette Binoche, Sally Hawkins, David Strathairn e Bryan Cranston integram o elenco.

Dor e Glória

RTP1, domingo, 00h45

O bem-sucedido realizador de cinema Salvador Mallo é agora um homem solitário, doente e em crise de inspiração, a reviver memórias da infância e juventude.

Com Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Julieta Serrano e Leonardo Sbaraglia nos papéis principais, Dor e Glória é uma história dramática de teor autobiográfico, escrita e dirigida por Pedro Almodóvar. Ganhou sete prémios Goya, esteve nomeada para dois Óscares e, em Cannes, concorreu à Palma de Ouro e à Palma Queer, acabando por trazer do festival os prémios de melhor actor (Banderas) e banda sonora (Alberto Iglesias).

SÉRIE

Paris Polícia 1905

RTP2, domingo, 22h15

Estreia. Intriga, crime e conspirações em plena belle époque. Eis o resumo da série francesa centrada no detective Antoine Jouin (Jérémie Laheurte), que já conhecíamos de Paris Policia 1900. Agora, estamos na véspera de Natal de 1904. A brigada de costumes está empenhada em “limpar” as ruas da prostituição, quando um corpo sem vida é encontrado no Bosque de Bolonha. É o início de uma investigação que envolverá as mais elevadas instâncias, polícia incluída.

Foto Paris Polícia 1905

TEATRO

Invencível Armada

RTP2, sábado, 22h03

Estreia televisiva da peça que Cátia Terrinca e UmColectivo conceberam a partir de um texto inédito de Maria da Graça Varella Cid. Em palco estão 11 actrizes que formam uma espécie de liga de mulheres, quais ninfas que “cantam para seduzir a audiência, a quem falam de intimidade e de guerra, descrevendo uma cidade livre que se ancora num cárcere metálico”, descrevem.

Foi levada à cena pela primeira vez em Fevereiro, no São Luiz (Lisboa). A dramaturgia é de Ricardo Boléo; a cenografia, de Bruno Caracol.

DOCUMENTÁRIO

A Terra: Ser Vivo em Evolução

Odisseia, sábado, 16h

A proposta é explorar a complexidade da vida na Terra a partir “de uma perspectiva totalmente original: como um corpo vivo gigante capaz de se regular a si próprio para manter um equilíbrio em todos os momentos”, explica o Odisseia. É emitido em duas partes, com continuação daqui a uma semana.

MÚSICA

:Papercutz - Choral

​RTP2, domingo, 23h25

Em Março de 2020, os :Papercutz lançavam Ring Ruiner e projectavam-se numa digressão que já tinha passado pelo Japão e estava prestes a ir à China. Mas a pandemia interrompeu os planos. Bruno Miguel, produtor e mente criativa, resolveu reinventar o disco.

Chamou reforços como Octa Push, Throes + The Shine, Scúru Fitchádu ou Pedro da Linha para editar uma versão deluxe. Pensou em novas possibilidades e novos palcos. A 11 de Junho de 2021, o Theatro Circo, em Braga, acolheu uma reinvenção chamada Choral, um espectáculo imersivo de música e luz. É esse o concerto que a RTP mostra hoje.

CULINÁRIA

Jamie Oliver: Cozinha Mediterrânica

24Kichen, sábado, 18h

Estreia. Jamie Oliver, uma das estrelas do 24Kitchen, regressa com um programa de experiências culinárias em que o prato se enche dos sabores da cozinha mediterrânica. O prato e também o olhar do viajante, já que o chef inglês vai partilhando receitas à medida que passa por países como Espanha, França, Grécia ou Tunísia, venha a inspiração de ambientes urbanos, caminhos rurais ou faixas costeiras.

O périplo começa na ilha grega de Skopelos, onde a ementa se enriquece de “um delicioso pão achatado de beringela fumada e um suculento frango grelhado com limão, tzatziki e arroz”, sugere o canal.

ENTRETENIMENTO

Hell’s Kitchen - Famosos

SIC, domingo, 22h30

Estreia-se a terceira temporada da competição culinária em que um chef implacável só se satisfaz com pratos impecáveis. Por cá, o programa celebrizado por Gordon Ramsay tem Ljubomir Stanisic como anfitrião. Esta fornada de episódios traz uma novidade: os aspirantes são rostos como Ana Garcia Martins, Diogo Amaral, Noémia Costa, Pedro Fernandes ou Francis Obikwelu.

Foto Ljubomir Stanisic SIC/SHINE IBERIA

DESPORTO

Atletismo: EDP Maratona e Luso Meia-Maratona de Lisboa

RTP1, domingo, 8h

Quatro horas para seguir, em directo, a maratona e a meia-maratona de Lisboa, que juntam milhares de atletas. A primeira percorre 42 quilómetros, de Cascais até à Praça do Comércio. A segunda, com metade da extensão, dirige-se à mesma meta, mas parte da Ponte Vasco da Gama.

INFANTIL

SamSam

Panda, sábado, 10h

Saído da banda desenhada de Serge Bloch, aterra hoje no Panda o pequeno SamSam. Vem de um mundo de super-heróis, no seu fato de homem-morcego vermelho, ainda com pouco controlo dos seus poderes mas muita sede de aventura.

Gru, o Maldisposto

Fox, domingo, 8h05

Realizado por Pierre Coffin e Chris Renaud, o filme apresenta Gru e o seu imenso batalhão de ajudantes pequenotes e amarelos. Gru é um vilão sem escrúpulos que resolve roubar a Lua. O plano envolve um foguetão, um raio de encolher e a adopção de três meninas órfãs. A parte mais difícil? Resistir à ternura e resiliência delas.