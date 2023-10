Facebook e Instagram sem anúncios na Europa deverá custar entre dez e 13 euros

A Meta Platforms estará para introduzir planos de subscrição sem publicidade para utilizadores europeus de Facebook e Instagram, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto, esta terça-feira.

Já terão sido discutidos vários preços para os planos, mas o de dez euros por mês será o mais fazível, disse uma das fontes. A outra disse que o plano vai ser implementado nos próximos meses.

A proposta é uma tentativa da Meta de cumprir regras da União Europeia que ameaçam restringir a capacidade da empresa de personalizar os anúncios para os utilizadores sem o seu consentimento. Esta restrição prejudicaria a principal fonte de receitas da empresa, a publicidade.

Oferecer a escolha entre um plano gratuito com publicidade e uma subscrição paga pode levar os utilizadores a escolherem o primeiro, permitindo à Meta cumprir as regras sem afectar o lucro obtido com publicidade. Nos telemóveis, o preço para uma conta subiria para cerca de 13 euros, porque a Meta teria em conta as comissões cobradas pelas lojas da Apple e da Google, disse uma das fontes.

A empresa foi obrigada a pagar uma multa, ainda este ano, pela Autoridade de Protecção de Dados da Irlanda, que disse que a Meta não podia usar como base o chamado "contracto" legal para apresentar aos utilizadores publicidades relacionadas com a sua actividade online.

Mais tarde, a Meta anunciou que pretendia pedir aos utilizadores na UE o seu consentimento antes de permitir que as empresas lhes direccionassem anúncios, de forma a ir ao encontro dos requerimentos legais em constante evolução da região.

Um porta-voz da Meta disse que a empresa acredita em "serviços gratuitos que subsistem graças aos anúncios personalizados", mas está a explorar "opções" que garantam que cumpre os regulamentos.