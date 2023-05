Dona do Facebook multada em 1200 milhões por violação da protecção de dados

Autoridade da Irlanda segue interpretação do Tribunal de Justiça e avança com coima sem precedentes. Comité europeu diz que infracção da Meta “é muito grave”.

A Comissão de Protecção de Dados da Irlanda aplicou uma coima de 1200 milhões de euros à multinacional Meta (dona do Facebook) por violação das regras europeias de protecção de dados pessoais pelo facto de a empresa ter transferido dados de utilizadores do espaço da União Europeia para os Estados Unidos sem garantias adequadas.

A decisão foi anunciada nesta segunda-feira depois de a autoridade irlandesa ter terminado um inquérito que durou quase três anos. A comissão concluiu que a Meta Platforms Ireland Limited, sediada em Dublin, violou o artigo 46.º do regulamento europeu relativo à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados e à livre circulação dessas informações (RGPD), segundo o qual “os responsáveis pelo tratamento ou subcontratantes só podem transferir dados pessoais para um país terceiro ou uma organização internacional se tiverem apresentado garantias adequadas, e na condição de os titulares dos dados gozarem de direitos oponíveis e de medidas jurídicas correctivas eficazes”.

Neste caso, a Meta transferiu dados com base em cláusulas contratuais-tipo que, segundo a autoridade irlandesa, não respondia aos “riscos para os direitos e liberdades fundamentais dos titulares dos dados”.

A 16 de Julho de 2020, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) emitiu uma decisão prejudicial – respondeu a um pedido de esclarecimento da interpretação do direito europeu a um Tribunal superior irlandês no âmbito de um litígio entre a autoridade irlandesa e o Facebook – e, nesse acórdão, considerou que, quando os dados pessoais são transferidos para um país de fora da UE com base em cláusulas‑tipo de protecção de dados, “as garantias adequadas, os direitos oponíveis e as medidas jurídicas correctivas” devem salvaguardar que, nesse processo, os dados “beneficiam de um nível de protecção substancialmente equivalente ao garantido na União Europeia” pelo regulamento europeu, “lido à luz da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia”.

Para isso, a avaliação do grau de protecção deve ter em consideração “tanto as estipulações contratuais acordadas entre o responsável pelo tratamento ou o seu subcontratante estabelecidos na União Europeia e o destinatário da transferência estabelecido no país terceiro em causa como, no que respeita a um eventual acesso das autoridades públicas desse país terceiro aos dados pessoais assim transferidos, os elementos pertinentes do sistema jurídico deste país terceiro”.

Só que, mesmo depois desse acórdão, a Meta continuou a transferir dados sem assegurar essas garantias. “Embora a Meta Ireland tenha efectuado essas transferências com base em cláusulas contratuais-tipo actualizadas que foram adoptadas pela Comissão Europeia em 2021” e tenha tomado medidas, as disposições acordadas “não abordavam os riscos” identificados pelo TJUE no acórdão, justifica a comissão de protecção de dados.

A contra-ordenação “é a maior coima de sempre” por violação do regulamento europeu, reagiu o Comité Europeu para a Protecção de Dados (CEPD), o organismo da UE onde têm assento quer as comissões nacionais quer a Autoridade Europeia para a Protecção de Dados (AEPD).

Além de aplicar a coima, a comissão nacional ordenou à Meta que suspenda a transferência de dados, mas não obriga a multinacional a tomar medidas para resolver os dados pessoais já “transferidos ilegalmente para os Estados Unidos” desde Julho de 2020 até ao momento. A comissão fundamenta que, se ordenasse esta última medida correctiva, estaria a exorbitar os seus poderes, pois estes devem ser lidos como “apropriados, proporcionais e necessários”.

A decisão de punir a dona do Facebook foi coordenada com o comité europeu, que, em Abril, ao dar um parecer ao projecto de decisão da comissão irlandesa, instruiu-a a avançar com uma contra-ordenação. E “dada a gravidade da infracção, “considerou que o ponto de partida para o cálculo da coima deveria situar-se entre 20% e 100% do máximo legal aplicável”. Ao mesmo tempo, explica o comité num comunicado, deu instruções à comissão irlandesa para ordenar à Meta “que pusesse as operações de tratamento em conformidade com o capítulo V do RGPD, cessando o tratamento ilegal, incluindo o armazenamento, nos Estados Unidos da América, de dados pessoais de utilizadores europeus transferidos em violação do RGPD, no prazo de 6 meses após a notificação” desta decisão final.

A presidente do CEPD, Andrea Jelinek, afirma em comunicado que a infracção praticada pela Meta “é muito grave, uma vez que diz respeito a transferências sistemáticas, repetitivas e contínuas” e, tendo o Facebook “milhões de utilizadores na Europa”, o volume de dados transferidos de forma irregular “é enorme”. Por isso, vinca, “a coima sem precedentes é um sinal forte para as organizações de que as infracções graves têm consequências de grande alcance”.