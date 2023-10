Mortágua: Costa “apresentou capitulação do Governo” perante a crise da habitação

O BE vai propor uma moratória para impedir o acesso ao regime dos residentes não habituais até à sua revogação em 2024. O PCP critica o Governo por não subir mais os salários e as pensões.

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, acusou esta terça-feira o primeiro-ministro de apresentar a "capitulação do Governo" perante a crise da habitação na entrevista que deu esta segunda-feira à noite à TVI e à CNN Portugal e defendeu que se crie uma moratória que impeça o acesso ao regime dos residentes não habituais até o estatuto ser revogado em 2024. Já o PCP considera que "ficou espelhado" como o Governo "insiste em não adoptar soluções" como a subida dos salários e das pensões.

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, a líder dos bloquistas defendeu que António Costa "tentou hipnotizar o país com uma lista de várias medidas que não apagam a realidade mais dura, que é os portugueses não conseguirem chegar ao fim do mês". Por um lado, porque "os salários são muito baixos e nada foi apresentado para que o poder de compra perdido seja recuperado" e, por outro, porque "o Governo não tem resposta" para a crise da habitação.

"O primeiro-ministro apresentou a capitulação do Governo perante a mais grave crise da habitação", considerou Mariana Mortágua, criticando o primeiro-ministro porque "não procura descer os preços das casas e das rendas" nem pretende "repetir a limitação" à actualização das rendas no próximo ano.

A coordenadora do BE censurou ainda o chefe de Governo por ter dito que "as medidas apresentadas pelo Governo português" são "das mais moderadas" a nível internacional quando Portugal tem uma das "crises mais graves que se vive na Europa". "Não é possível termos a crise mais dramática em termos internacionais e sentarmo-nos calmamente em entrevista a dizer que sentimos uma enorme frustração, mas apresentar as medidas mais moderadas. É preciso haver uma consequência face ao reconhecimento da gravidade desta crise", argumentou.

Referindo-se, depois, ao anunciado fim do regime dos residentes não habituais em 2024, que o BE tem vindo a defender no Parlamento ao longo dos anos, Mortágua considerou que a medida não passará de uma "borla fiscal e uma corrida aos registos para o regime no espaço entre o anúncio e o fim do regime" se não for criada uma moratória até lá. Anunciou, por isso, que o BE vai entregar um projecto no Parlamento de forma a impedir o acesso a este regime fiscal até a sua revogação entrar em vigor com o Orçamento do Estado para 2024.

Esta e outras medidas deverão ser discutidas e votadas num debate potestativo que o BE pediu para agendar para 25 de Outubro. Além da moratória, irão a plenário projectos para proibir a venda de casas a não residentes, limitar as actualizações das rendas em 2024 em 0,43%, criar tectos às rendas de acordo com a tipologia e a localização das casas e reduzir as prestações do crédito à habitação com base numa taxa de esforço máxima suportada pelos lucros da banca.

Isto, ainda antes do Orçamento do Estado para 2024. "Queremos o compromisso claro de todos os partidos face a maior crise que vivemos, a crise da habitação", desafiou Mortágua.

Pelo PCP, a líder parlamentar Paula Santos sustentou que a entrevista revelou a "falta de compromisso" por parte do Governo para aumentar os salários e as pensões, quando "há condições" e o executivo "tem a responsabilidade" de subir o salário mínimo para os 910 euros em Janeiro e os mil euros ao longo de 2024 e as pensões num mínimo de 70 euros, como propôs o partido no Parlamento.

A partir da Assembleia da República, a comunista considerou ainda que "ficou espelhado da parte do Governo que insiste em não adoptar soluções para dar respostas aos problemas", como a "revogação das normas gravosas da legislação laboral", "a valorização dos profissionais de saúde", a "gratuitidade das creches", "o direito à habitação" ou "o reforço dos serviços públicos". E que se "recusa a enfrentar os interesses da minoria que tem ganho em toda a linha", já que "pretende continuar com benefícios" e "privatizações" como a da TAP.