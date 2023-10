Rei de Espanha propõe Pedro Sánchez como candidato à investidura

Fracassada a investidura de Feijóo (PP) e concluídas as rondas com os partidos, Felipe VI autoriza líder do PSOE a tentar formar governo.

O rei Felipe VI indigitou esta terça-feira o líder do Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, para tentar formar governo em Espanha. A decisão, já expectável, foi anunciada pela presidente do Congresso dos Deputados, Francina Armengol, depois de concluídas todas as consultas entre o chefe de Estado e os líderes dos partidos.

O actual presidente do executivo é o segundo nome proposto por Filipe VI para a investidura, depois de Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular (PP), não ter conseguido ser eleito pelos deputados, após duas rondas de votações na semana passada no Parlamento, em Madrid.

O PSOE foi o segundo partido mais votado das eleições legislativas antecipadas de Julho, vencidas pelo PP, e Sánchez está em pleno processo de negociação com os partidos mais pequenos, nomeadamente os independentistas e nacionalistas, para tentar alcançar a maioria necessária para ser investido – 176 votos.

Com 121 deputados, o PSOE espera conseguir os apoios do Sumar (31 deputados), da Esquerda Republicana da Catalunha (sete), do Juntos pela Catalunha (sete), do EH Bildu (seis), do Partido Nacionalista Basco (cinco), do Bloco Nacionalista Galego (um) e da Coligação Canária (um).

A possibilidade de o presidente do Governo espanhol conceder amnistias aos dirigentes políticos catalães envolvidos no referendo soberanista (considerado ilegal pela Justiça), de 2017, em troca pelo apoio dos partidos independentistas na votação de investidura, está a motivar enormes críticas da direita espanhola.

Enquanto se espera para perceber o conteúdo e o desfecho dessas negociações, Sánchez já garantiu ter um plano político para “mais quatro anos de governo progressista”, mostrando-se confiante de que conseguirá ser investido.