Feijóo chega à segunda votação da sua investidura sem apoios para formar governo

Socialistas da Catalunha e de Madrid fecham a porta ao referendo exigido pelos soberanistas catalães antes da derradeira votação da investidura do líder do PP no Congresso.

Não foi preciso esperar pelo fim da última votação do debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo para que o foco político em Espanha se deslocasse para o Partido Socialista e para o seu líder, Pedro Sánchez. Enquanto os socialistas andaluzes quiseram manifestar-lhe a sua “confiança” para um acordo com os soberanistas catalães, de Barcelona e de Madrid chegam outras mensagens. “Se for preciso voltar a eleições, iremos”, afirmou o presidente do PS catalão, Salvador Illa”, recusando que esse acordo contenha a possibilidade de um referendo de autodeterminação na Catalunha.

De novo na tribuna, Feijóo desafiou Sánchez a responder-lhe directamente – na terça-feira, deixou a réplica para o deputado Óscar Puente, ex-presidente da câmara de Valladolid, opção que repetiu esta sexta-feira – e apelou uma vez mais aos deputados socialistas para que votem em “respeito pela Transição”, recusando a amnistia aos dirigentes catalães envolvidos no referendo de 2017 que o PSOE já aceitou. E como se esperava que fizesse, também deixou claro a Sánchez que não poderá contar com a abstenção dos 137 deputados do Partido Popular, caso falhem as negociações em curso.

Poucas horas antes do regresso dos deputados ao Congresso, onde terão de responder uma vez mais “sim” ou “não” a um governo do Partido Popular, no parlamento catalão ERC (Esquerda Republicana da Catalunha) e Junts conseguiram transformar em resolução o texto concertado na véspera e onde se lê que em troca do seu apoio a Sánchez exigem que este se comprometa a “trabalhar para tornar efectivas as condições para a realização do referendo” de autodeterminação.

Já na resposta a Feijóo no Congresso, a deputada da ERC Teresa Jordà insistiu: “Uma vez alcançada a amnistia, é momento de abrir uma fase de negociações e fixar definitivamente as condições para que a Catalunha vossa votar”.

Em reacção ao anúncio do texto, ainda na quinta-feira à noite, a plataforma de esquerdas Sumar, aliada de Sánchez, pediu à ERC e a Junts “responsabilidade e seriedade nas negociações”. O referendo, sublinhou o porta-voz do partido, Ernest Urtasun, “não está em cima da mesa”.

“O caminho da divisão e da ruptura é um caminho que os socialistas catalães recusam”, disse Illa. Repetir as eleições “não seria desejável, não é o que convém nem à Catalunha nem a Espanha, mas a realidade é esta”, reforçou. Pouco depois, era o líder do PSOE em Madrid, Juan Lobato, a defender que o seu partido não cederá “nem um milímetro” na questão da consulta. “A Constituição não permite de nenhuma forma um referendo, a não ser que nele votem todos os espanhóis”, sublinhou.

Já na Andaluzia, em antecipação à ida de Sánchez a Sevilha, no sábado, chegam manifestações de “confiança”. “O acto é muito importante pelo simbolismo de ser o primeiro depois do debate de Feiijóo”, disseram ao jornal digital infoLibre responsáveis socialistas andaluzes. “Pedro sabe que, desta vez, a Andaluzia pode ser a chave para lhe dar o seu apoio na negociação de governo ou numas novas eleições, se não houvesse acordo”, defendem. “Tem a nossa confiança e voltaremos a expressá-la.”

Feijóo não tem apoios para ser empossado, não se prevendo que consiga mais nenhum voto do que os 172 alcançados na primeira votação, na quarta-feira. Isso mesmo foi deixado claro, durante o debate, por todos os outros grupos parlamentares. A confirmação chegou com os 178 votos “não” que nem permitem chegar à maioria absoluta de 176, necessária na primeira votação, nem à maioria simples que bastaria na que se celebra 48 depois.